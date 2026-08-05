Ferran Torres realiza el saque de honor en el Yankee Stadium

Ferran Torres realizó este martes el saque de honor en el Yankee Stadium antes del partido de la MLB entre los New York Yankees y St. Louis Cardinals. El hombre que anotó el gol en la final del Mundial ante Argentina, haciendo realidad la segunda Copa del Mundo para España, fue el encargado de realizar el lanzamiento de apertura en el mítico estadio de Nueva York.

El delantero del Barcelona, cuyo futuro de cara a la próxima temporada sigue sin resolverse, acudió al encuentro invitado por los New York Yankees con una camiseta de la franquicia neoyorquina que mostraba el número siete.

Hace poco más de dos semanas, el pasado 19 de julio, Ferran Torres anotó el gol decisivo en la prórroga de la final del Mundial de 2026 contra Argentina.

Ferran Torres, que se encuentra en una gira de medios por Estados Unidos, dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano al declarar que está a la espera de "tomar la decisión correcta" sobre su futuro que, en principio, pasa por renovar con el conjunto azulgrana o firmar por el PSG.

"Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", reconoció Ferran Torres en una reciente entrevista al programa 'Today Show' de la cadena NBC.