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El incendio que ha quemado al menos 13.000 hectáreas en Grecia sigue fuera de control hacia Atenas

Los Bomberos trabajan para extinguir nuevos focos del incendio de Grecia cerca del asentamiento de Liakoto. El que más preocupa es el que avanza imparable hacia la ciudad de Atenas.

Remite el incendio de Grecia.

Remite el incendio de Grecia | EFE

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Laura Simón
Laura Simón
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Decenas de hidroaviones continúan cargando agua en Grecia para frenar el avance de los incendios. En las últimas horas se han registrado 28 nuevos focos, aunque el que más preocupa es el que avanza imparable hacia Atenas.

El incendio que ha quemado al menos 13.000 hectáreas en Grecia en los últimos seis días sigue fuera de control, aunque la situación ha mejorado considerablemente y ya no existe un frente activo, sino dispersos focos de fuego en una pequeña zona situada a unos 35 kilómetros al oeste de Atenas.

Los bomberos intensifican las labores de extinción para combatir el fuego

"Actualmente se está trabajando para extinguir puntos generadores de humo en toda la zona afectada, si bien existen focos activos dispersos cerca del asentamiento de Liakoto", informó un portavoz del Cuerpo de Bomberos en un vídeo enviado a la prensa.

Más de 520 bomberos con unos 130 camiones y una veintena de aviones y helicópteros cisterna "siguen luchando día y noche para combatir por completo el fuego", añadió.

A la lucha contra el incendio que desde el pasado jueves ha obligado a evacuar a miles de personas de decenas de localidades se han sumado guardabosques, miembros del Ejército y vehículos cisterna de las autoridades municipales y regionales.

La reducción del viento permite apagar nuevos focos

La reducción de los vientos ha facilitado las tareas de extinción, de forma que a lo largo del día se pudieron apagar varios focos dispersos en el pueblo costero de Psatha, a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas, donde el domingo murieron dos pilotos en el choque de dos helicópteros antiincendios.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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