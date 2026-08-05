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Cruceros, resorts y villas privadas: los lujosos destinos para ver el eclipse

La alta demanda ha llevado a colgar el cartel de completo en algunos alojamientos.

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aa | Europa Press

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Daniel Caballero
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Queda poco más de una semana para el esperado eclipse solar y el interés por vivir este fenómeno astronómico de una forma diferente ha disparado la oferta de actividades y experiencias en distintos puntos de España. Desde paseos en barco hasta catas entre viñedos o estancias en alojamientos exclusivos, las propuestas buscan convertir la observación del eclipse en una experiencia completa.

Una de las opciones más llamativas será contemplar el eclipse desde un barco acondicionado como un observatorio flotante, una iniciativa que permitirá a los asistentes seguir el fenómeno en alta mar mientras reciben explicaciones y participan en una experiencia inmersiva.

Los hoteles también se han sumado a la celebración con eventos especiales. Algunas terrazas ofrecerán cócteles, canapés y espacios preparados para observar el eclipse con todas las garantías, mientras que otras propuestas combinan la astronomía con el enoturismo. En varias bodegas se organizarán actividades entre viñedos con gafas homologadas para la observación, degustaciones de vinos blancos y rosados y música en directo.

Para quienes buscan una experiencia todavía más exclusiva, algunos alojamientos de lujo han preparado paquetes que incluyen la observación del eclipse desde villas privadas, acompañada de conciertos de piano y menús elaborados por chefs para la ocasión. Según responsables de estos establecimientos, la ocupación ya alcanza el 100 % durante esas fechas, con una elevada demanda de familias y visitantes internacionales, especialmente procedentes de Estados Unidos.

El deporte también tendrá su protagonismo. Los aficionados al fútbol podrán asistir en Valladolid a un partido organizado con el eclipse como gran atractivo, encuentro que enfrentará al Atlético Tordesillas y al Real Ávila, una propuesta que unirá el espectáculo deportivo con uno de los eventos astronómicos más esperados del año.

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