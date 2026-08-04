Reino Unido liberará de forma generalizada a 6.000 presos en octubre por sobrepoblación en las cárceles

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado la liberación anticipada de aproximadamente 6.000 presos a partir de octubre, entre ellos, condenados por delitos graves.

La decisión impulsada por el Gobierno del anterior primer ministro, Keir Starmer, da respuesta a la falta de plazas en las cárceles británicas. En caso de no liberar a esta cantidad de presos, el país alcanzaría el mes de noviembre sin disponibilidad de plazas para nuevos condenados.

Los presos podrán optar a la libertad condicional tras haber cumplido con la mitad de su condena, en lugar de los dos tercios actuales. Por su parte, los condenados por delitos menos graves podrán optar a la libertad condicional tras cumplir un tercio de su pena, siempre que no hayan infringido gravemente las normas penitenciarias.

Según señala el Gobierno de Reino Unido, esta medida será revisada por el nuevo primer ministro, Andy Burnham, asegurando que los violadores, los delitos sexuales graves contra menores y otros delitos de captación de menores queden excluidos de las próximas modificaciones a las penas de prisión, protegiendo así a la ciudadanía.

Burnham afirma que no es posible reducir más las liberaciones

"Quiero ser sincero: quería ir aún más lejos, ya que sé que seguirá habiendo preocupación por la posible reducción de condenas para otros delincuentes. Pero esto no es posible sin que el sistema penitenciario colapse, lo que pondría la seguridad pública en un riesgo mucho mayor", asegura el primer ministro británico.

El Gobierno indica además que la falta de inversión en el sistema penitenciario durante más de una década ha causado que las cárceles para hombres adultos operen actualmente al 98% de su capacidad. Ante esta situación, tomarán medidas relevantes para solucionar el deficiente sistema penitenciario, impulsando la construcción de nuevas prisiones a un ritmo más acelerado, con la previsión de crear 14.000 plazas penitenciarias nuevas para 2031.

Los ministros también están retrasando de septiembre a octubre las excarcelaciones generalizadas de prisión en virtud de la Ley de Sentencias, otorgando tiempo al personal para planificar las liberaciones y permitiendo que las víctimas opinen sobre las restricciones impuestas a los delincuentes.

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