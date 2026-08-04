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La aventura de Alicia Sornosa por el Amazonas: "Lo que más miedo me da es dormir en mitad de la selva"

La motorista, aventurera y pionera femenina recorrerá 5.000 kilómetros por una de las zonas más inhóspitas del mundo.

La aventurera Alicia Sonrosa

Alicia Sornosa recorrerá 5.000 kilómetros con su moto por el Amazonas | Hugo Portela

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Alicia Sornosa es motorista, aventurera y una pionera. Fue la primera mujer europea y la primera de habla hispana en dar la vuelta al mundo en solitario en moto. Ahora, se preparara para recorrer la selva del Amazonas, una aventura en la que recorrerá 5.000 kilómetros, pasando por Manaos, Poto Velho y Santarém con un objetivo.

"Ver cómo es la vida antes de que llegue el asfalto porque quedan muy pocos años o meses para que esta parte esté completamente explotada", explica Alicia Sornosa.

Un recorrido con un tramo de extrema dificultad que inicia en Santarém. "Es una pista abierta por las madereras y por las minas de minerales ilegales. No va a haber gasolina ni ningún medio de apoyo", advierte la motoaventurera.

"Animar a otras mujeres a que viajen, a que dependan de ellas mismas"

En su camino además de imponentes paisajes, también se encontrarán con distintos peligros.

"Lo que más miedo me da en estos momentos es pensar que vamos a dormir en mitad de la selva en una tienda de campaña y que hay animales de todo tipo que no conocemos", reconoce Alicia Sornosa.

Con esta nueva hazaña, Alicia quiere manda un mensaje claro a las mujeres.

"Animar a otras mujeres a que viajen, a que dependan de ellas mismas, a que sean capaces de subirse a una motocicleta o al medio de transporte que sea y que viajes y conozcan", explica Alicia Sornosa.

Con Argelia como próximo objetivo, Alicia Sornosa seguirá documentando el mundo recorriéndolo en su moto.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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