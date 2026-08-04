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Muere a los 82 años el guitarrista flamenco Pepe Habichuela

El músico recibió la Medalla al Mérito en las Bellas Artes en 2018 y Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio.

Pepe Habichuela durante un concierto

Pepe Habichuela durante un concierto Archivo

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El guitarrista flamenco Pepe Habichuela, ha muerto en Madrid a los 82 años tras una enfermedad que le mantuvo alejado de los escenarios desde verano de 2024.

Nacido en Granada en 1944, su nombre era José Antonio Carmona Carmona, y formó parte de una dinastía familiar que inició su abuelo y continuaron su padre y hermanos. Su padre era guitarrista José Miguel Carmona, conocido por Ketama.

A lo largo de más de medio siglo, dejó huella en el flamenco, con innovaciones técnicas y armónicas que acompañaron la evolución del género. Sus reconocimientos incluyen la Medalla al Mérito en las Bellas Artes en 2018 y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio en 2018.

En 2024 recibió homenajes en las Noches del Botánico de Madrid, el Festival Flamenco On Fire de Pamplona y el Castillete de Oro del Festival de La Unión, entre otros, como muestra del cariño y respeto por su trayectoria.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha lamentado a través de sus redes sociales la pérdida del guitarrista: "Se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos. Gracias por una vida entregada al arte y por engrandecer nuestro patrimonio cultural. Un abrazo a su familia y a sus seres queridos".

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