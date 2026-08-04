Los mejores surferos caninos se reúnen en Pacifica, California: "Charlie lleva casi diez años surfeando y le encanta"

El pasado sábado 1 de agosto la playa de Pacifica, en California, albergó la décima edición del Campeonato Mundial Anual de Surf para Perros. Con olas más grandes de lo habitual, perros pequeños y grandes demostraron equilibrio, estilo y también protagonizaron más de un chapuzón. Cientos de espectadores acudieron para presenciar el espectáculo y ver en acción a estos canidos, algunos auténticos expertos del surf, como Iza, una bulldog francés de seis años que lleva ya cinco años participando.

"Surfeamos por todas partes, arriba y abajo de toda la Costa Oeste. Lo hacemos todo el verano. Una vez al mes, durante todo el verano", explica su dueño, David Fasoli.

Entre los espectadores Allan Liu, de 28 años, quien se mudó a San José en abril desde Toronto, Canadá. Liu vino a disfrutar de la playa con su esposa y maravillarse con una experiencia que para muchos se siente típicamente californiana.

"El surf de perros en realidad es muy sorprendente. Y ver lo bien que lo están haciendo y lo bien entrenados que están manteniéndose en las tablas de surf, cogiendo estas olas increíbles. Me sorprende mucho lo bien que lo hacen. Estoy realmente sorprendido de lo bien que lo están haciendo. Todos animan y la energía aquí es genial", señalaba Allan Liu.

Una competición en la que los perros son los grandes protagonistas

Ivonne Verduzco, otras espectadora de 30 años, admitía que los perros "son tan talentosos". "Ni siquiera sé surfear. No sé cómo lo hacen. Y las olas son realmente grandes", indicaba Ivonne.

David Fasoli, el dueño de Iza, resume el amor que tanto él como su perra sienten por el mar y el surf.

"Iza tiene seis años. Desde que tenía más o menos seis o siete meses íbamos a la playa, por esa época estaba pasando lo del Covid. Así que, ella aprendió a moverse por el océano. Y justo después, conseguí una tabla de surf y comencé a surfear. Ella aprendió a mantener el equilibrio y entonces como que junté las dos cosas. Y aquí estamos. Pasó de forma bastante natural. Y ahora aquí estamos, este es nuestro quinto año", explicaba David Fasoli.

Cada perro compitió con rivales de su tamaño, mientras el público aplaudía cada exhibición desde la orilla. Porque en esta playa, cada verano, el mejor amigo del hombre encuentra su sitio sobre una tabla de surf.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.