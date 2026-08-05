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Al menos 14 muertos y 27 heridos tras un ataque ruso sobre la región de Kiev

Los bombardeos provocan incendios en varias localidades y dejan 27 heridos mientras continúan las operaciones militares entre Rusia y Ucrania.

Ataque ruso a Kiev

Al menos 14 muertos y 27 heridos en un ataque ruso | Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La región de Kiev ha vuelto a ser objetivo de una ofensiva nocturna rusa que ha dejado, al menos, 14 muertos y 27 heridos, según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Los equipos de rescate continúan trabajando en distintas zonas afectadas mientras avanzan las tareas de extinción y búsqueda.

Las autoridades ucranianas han señalado que todos los heridos están recibiendo atención médica. Los mayores daños se concentran en varios municipios de los distritos de Brovary, Bucha y Fastiv, donde los bombardeos provocaron incendios de gran magnitud en almacenes e instalaciones industriales.

Incendios en varias localidades

Los servicios de emergencia permanecen desplegados en diferentes puntos de la región para controlar los fuegos originados por los ataques. Entre las zonas afectadas figuran la ciudad de Brovary y las localidades de Velyka Dymerka, Kvitneve, Peremoga, Chayky y Sofiivska Borshchahivka, donde también resultaron dañadas instalaciones logísticas.

La nueva ofensiva se produce un día después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso tras una campaña de 40 días iniciada el pasado 25 de junio. Según la información facilitada por Kiev, esas acciones han tenido como objetivo centros logísticos y refinerías rusas, reduciendo la capacidad de refinado del país durante el mes de julio.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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