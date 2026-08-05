Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Se mantiene el colapso en Ceuta mientras los muertos ascienden a 141

La crisis migratoria en Ceuta continúa dejando consecuencias varios días después de la entrada masiva de personas desde Marruecos. El balance provisional asciende ya a 141 fallecidos, según las cifras oficiales: 78 cuerpos han sido recuperados en aguas españolas y otros 63 en territorio marroquí. Las autoridades no descartan que el mar siga devolviendo más víctimas durante las próximas semanas mientras continúan las labores de búsqueda e identificación.

La ciudad autónoma sigue afrontando una situación de presión, con miles de migrantes todavía presentes y un importante despliegue de medios para atender la emergencia. Entre las principales prioridades figuran los menores no acompañados, para los que el Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a reforzar su atención.

La barrera flotante centra la polémica

El debate político se mantiene abierto sobre la gestión de la crisis. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado que el Ejecutivo nunca recibió "ningún informe, ningún aviso" que anticipara la dimensión que alcanzaría la entrada masiva.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, quien ha señalado que nunca existió "un informe que hablara de la magnitud del hecho inédito que hemos vivido", aunque sí reconoció que había constancia de un aumento de llegadas propio de esta época del año.

Sin embargo, la polémica se ha trasladado también a la instalación de la barrera flotante en la frontera marítima. Según fuentes de Antena 3 Noticias, el Ministerio del Interior se comprometió a colocar este sistema el pasado 16 de julio, aunque finalmente no se instaló hasta el 1 de agosto, una vez producida la entrada masiva. Apenas dos días después sufrió la rotura de uno de sus anclajes, aunque el Gobierno asegura que ya ha sido reparada.

Europa pide reforzar las fronteras

La crisis también ha centrado una reunión extraordinaria de los ministros de Interior de la Unión Europea. Los Estados miembros trasladaron su respaldo a España, aunque insistieron en la necesidad de intensificar la vigilancia de las fronteras exteriores y del contenido que circula en redes sociales, después de que se hayan detectado nuevas convocatorias que llaman a repetir un cruce masivo el próximo 15 de agosto.

Los responsables europeos coincidieron además en que la gestión migratoria requiere una respuesta coordinada entre todos los países de la Unión.

Familias que siguen buscando respuestas

Mientras continúa el debate político, al otro lado de la frontera cientos de familias siguen intentando localizar a sus familiares desaparecidos.

"No sé dónde está mi hijo Mohamed ni dónde puede estar. ¿Habrá entrado en Ceuta y habrá muerto? No lo sé", relata Mokhtar, que continúa buscando noticias de su hijo tras recorrer distintas morgues de Marruecos.

Otra madre resume la incertidumbre que viven muchas familias: "Mi hijo se fue debido a la pobreza y la falta de suerte y, desde entonces, no he tenido noticias suyas. Si está muerto, necesito saberlo".

En Ceuta, quienes permanecen en la ciudad sobreviven con la ayuda de organizaciones humanitarias y de vecinos. Lavan la ropa en la playa, utilizan las duchas públicas para abastecerse de agua y reciben alimentos de Cruz Roja mientras continúa la atención a los miles de afectados por una crisis que sigue sin cerrarse.

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