Crisis migratoria
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Se mantiene el colapso en Ceuta mientras los muertos ascienden a 141
El Gobierno niega haber recibido avisos sobre la magnitud de la crisis, la UE reclama reforzar las fronteras y continúa la búsqueda de desaparecidos.
- Marlaska asegura que "no hubo ningún informe previo" sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta
- Detectan una convocatoria en redes para repetir la entrada masiva a Ceuta el próximo 15 de agosto
- El Gobierno destina 25 millones a Ceuta para atender a los menores migrantes
- Vídeo: Un niño suplica entre lágrimas no ser deportado a Marruecos tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta
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La crisis migratoria en Ceuta continúa dejando consecuencias varios días después de la entrada masiva de personas desde Marruecos. El balance provisional asciende ya a 141 fallecidos, según las cifras oficiales: 78 cuerpos han sido recuperados en aguas españolas y otros 63 en territorio marroquí. Las autoridades no descartan que el mar siga devolviendo más víctimas durante las próximas semanas mientras continúan las labores de búsqueda e identificación.
La ciudad autónoma sigue afrontando una situación de presión, con miles de migrantes todavía presentes y un importante despliegue de medios para atender la emergencia. Entre las principales prioridades figuran los menores no acompañados, para los que el Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a reforzar su atención.
La barrera flotante centra la polémica
El debate político se mantiene abierto sobre la gestión de la crisis. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado que el Ejecutivo nunca recibió "ningún informe, ningún aviso" que anticipara la dimensión que alcanzaría la entrada masiva.
En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, quien ha señalado que nunca existió "un informe que hablara de la magnitud del hecho inédito que hemos vivido", aunque sí reconoció que había constancia de un aumento de llegadas propio de esta época del año.
Sin embargo, la polémica se ha trasladado también a la instalación de la barrera flotante en la frontera marítima. Según fuentes de Antena 3 Noticias, el Ministerio del Interior se comprometió a colocar este sistema el pasado 16 de julio, aunque finalmente no se instaló hasta el 1 de agosto, una vez producida la entrada masiva. Apenas dos días después sufrió la rotura de uno de sus anclajes, aunque el Gobierno asegura que ya ha sido reparada.
Europa pide reforzar las fronteras
La crisis también ha centrado una reunión extraordinaria de los ministros de Interior de la Unión Europea. Los Estados miembros trasladaron su respaldo a España, aunque insistieron en la necesidad de intensificar la vigilancia de las fronteras exteriores y del contenido que circula en redes sociales, después de que se hayan detectado nuevas convocatorias que llaman a repetir un cruce masivo el próximo 15 de agosto.
Los responsables europeos coincidieron además en que la gestión migratoria requiere una respuesta coordinada entre todos los países de la Unión.
Familias que siguen buscando respuestas
Mientras continúa el debate político, al otro lado de la frontera cientos de familias siguen intentando localizar a sus familiares desaparecidos.
"No sé dónde está mi hijo Mohamed ni dónde puede estar. ¿Habrá entrado en Ceuta y habrá muerto? No lo sé", relata Mokhtar, que continúa buscando noticias de su hijo tras recorrer distintas morgues de Marruecos.
Otra madre resume la incertidumbre que viven muchas familias: "Mi hijo se fue debido a la pobreza y la falta de suerte y, desde entonces, no he tenido noticias suyas. Si está muerto, necesito saberlo".
En Ceuta, quienes permanecen en la ciudad sobreviven con la ayuda de organizaciones humanitarias y de vecinos. Lavan la ropa en la playa, utilizan las duchas públicas para abastecerse de agua y reciben alimentos de Cruz Roja mientras continúa la atención a los miles de afectados por una crisis que sigue sin cerrarse.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Cuerpo defiende que hay que "colaborar, reforzar y prevenir" para evitar entradas masivas como la ocurrida en Ceuta
El vicepresidente ha pedido la "solidaridad" de las CCAA en el reparto de menores migrantes no acompañados, tal y como exige la ley. "El PP y los gobiernos gobernados por el PP tienen que cumplir la ley, al igual que el resto", ha dicho después de vincular el rechazo de los menores con la formación de coaliciones de gobierno regionales entre el PP y Vox.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Interior cifra en 72.000 los migrantes que entraron en Ceuta durante la crisis
El Ministerio del Interior sitúa en 72.000 el número de personas que accedieron a Ceuta durante la entrada masiva registrada a finales de julio. El dato ha sido ofrecido mientras continúa el debate sobre la gestión de la emergencia y las medidas adoptadas tras la crisis. El Ejecutivo insiste en que nunca recibió un aviso que anticipara un episodio de semejante magnitud y defiende que la respuesta se adaptó a una situación que califica de inédita.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La identificación de las víctimas continúa en el antiguo hospital militar de Ceuta
El antiguo hospital militar de Ceuta sigue desempeñando un papel clave en la gestión de la crisis migratoria. El edificio, habilitado como morgue tras el aumento del número de fallecidos, acoge los trabajos de identificación de los cuerpos recuperados en el mar.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los migrantes sobreviven con recursos mínimos mientras esperan una solución
La situación sigue siendo complicada para quienes permanecen en Ceuta tras la entrada masiva. Muchos lavan la ropa en el mar, utilizan las duchas de la playa para llenar botellas de agua y dependen de la ayuda que reciben de Cruz Roja o de los vecinos. Las organizaciones humanitarias insisten en que la prioridad debe ser garantizar unas condiciones básicas de acogida mientras se resuelve la situación de estas personas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Interior defiende que los informes solo alertaban de un aumento habitual de llegadas
El Gobierno mantiene que la información disponible antes de la crisis migratoria apuntaba únicamente a un incremento propio del periodo estival. "Había una información de un repunte de llegadas propio, insisto, de este periodo estival", explicó la ministra portavoz, Elma Saiz. El Ejecutivo sostiene que ningún informe advertía de una entrada masiva como la que finalmente se produjo y rechaza las acusaciones de haber ignorado las alertas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Europa plantea crear centros de retorno fuera de la Unión Europea
Los ministros del Interior de la Unión Europea han abordado nuevas fórmulas para gestionar la migración irregular tras la crisis de Ceuta. Entre las propuestas debatidas figura la creación de centros de retorno en terceros países, además del refuerzo de las fronteras exteriores y la cooperación entre los Estados miembros.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La barrera flotante queda reparada tras romperse dos días después de su instalación
El Ministerio del Interior asegura que la barrera flotante instalada en la frontera marítima de Ceuta vuelve a estar plenamente operativa después de reparar el anclaje que se rompió apenas 48 horas después de su colocación. El Gobierno defiende esta infraestructura como un elemento de contención para dificultar los cruces irregulares por mar.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Comisión Española para los Refugiados reclama una acogida digna en Ceuta
La Comisión Española para los Refugiados considera que la respuesta a la crisis migratoria debe centrarse en garantizar unas condiciones adecuadas de atención. "No es cuestión de solidaridad, es cuestión de una acogida digna", afirma su director, Mauricio Valiente.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las redes sociales impulsaron la salida de numerosos menores hacia Ceuta
Muchos de los jóvenes que intentaron llegar a Ceuta conocieron lo que estaba ocurriendo a través de las redes sociales. Mohammed recuerda cómo sus hijos decidieron cruzar después de ver los vídeos difundidos en internet. "Soy padre de un niño de 14 años y de una niña de 15. El jueves por la mañana vieron lo que estaba pasando por redes sociales, y me dijeron: 'Papá, Ceuta está abierta, vamos a entrar'". Finalmente, ambos lograron contactar con su familia desde un albergue.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los menores no acompañados se convierten en la prioridad de la atención en Ceuta
La situación de los menores no acompañados centra ahora buena parte de los esfuerzos en Ceuta. Las estimaciones apuntan a que cerca de un millar permanece en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes. Para atenderlos, las autoridades locales han habilitado espacios específicos y el Gobierno central ha anunciado una dotación de 25 millones de euros destinada a reforzar su asistencia.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta sigue colapsada mientras cientos de migrantes esperan asistencia
La presión migratoria continúa condicionando el funcionamiento de Ceuta varios días después de la entrada masiva. Miles de personas siguen repartidas por distintos puntos de la ciudad mientras esperan acceder a recursos de acogida o recibir ayuda básica. Muchos hacen cola para conseguir comida, lavan su ropa en el mar y utilizan las duchas de la playa para llenar botellas de agua.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las autoridades vigilan nuevos llamamientos para entrar en Ceuta el 15 de agosto
Las Fuerzas de Seguridad siguen de cerca la circulación de mensajes en redes sociales que animan a organizar una nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta el próximo 15 de agosto. Las publicaciones, similares a las que se difundieron antes de la crisis de finales de julio, han llevado a reforzar la vigilancia para prevenir nuevos intentos de cruce.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Europa pone el foco en las redes sociales tras la crisis de Ceuta
La difusión de mensajes en redes sociales que animaban a cruzar la frontera de Ceuta ha centrado parte del debate entre los ministros del Interior de la Unión Europea. Los responsables comunitarios consideran necesario reforzar el seguimiento de estas plataformas tras detectar que sirvieron para difundir información que impulsó la llegada masiva de migrantes. Además, han advertido de la aparición de nuevas publicaciones que llaman a repetir un episodio similar el próximo 15 de agosto, una posibilidad que mantiene en alerta a las autoridades.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Bruselas apuesta por una respuesta conjunta frente a la presión migratoria
Los ministros del Interior de la Unión Europea han cerrado filas tras la crisis migratoria de Ceuta y han coincidido en que la gestión de las fronteras exteriores debe afrontarse de forma coordinada. Los Estados miembros han expresado su respaldo a España y han subrayado que la migración requiere una estrategia común. Durante la reunión también se ha planteado reforzar la vigilancia en las fronteras y aumentar la cooperación frente a las redes que promueven la inmigración irregular, con el objetivo de evitar que se repitan episodios similares.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Unión Europea respalda a España y pide reforzar el control de las fronteras
Los ministros del Interior de la Unión Europea han mostrado su apoyo a España tras analizar la crisis migratoria de Ceuta en una reunión extraordinaria. Los Estados miembros han coincidido en la necesidad de reforzar la vigilancia de las fronteras exteriores y de intensificar el seguimiento de las redes sociales, donde circularon mensajes que animaban a cruzar hacia la ciudad autónoma. Además, han insistido en que la gestión migratoria debe abordarse mediante una respuesta coordinada entre todos los países de la Unión.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El PP acusa al Gobierno de no actuar pese a disponer de información previa
El Partido Popular ha intensificado sus críticas al Ejecutivo por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Los populares consideran que el Gobierno disponía de información suficiente para anticiparse a la situación y reprochan que no actuara con mayor rapidez. "Si no fallaron los servicios de inteligencia, fallaron el ministro del Interior y la ministra de Defensa", ha afirmado Miguel Tellado. El Ejecutivo rechaza esas acusaciones y sostiene que ningún informe advirtió de una llegada de semejante magnitud.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La barrera flotante abre un nuevo frente político tras la crisis migratoria
La instalación de la barrera flotante en la frontera marítima de Ceuta ha reavivado la polémica política. Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, el Ministerio del Interior se comprometió a colocar ese elemento de contención el 16 de julio, aunque finalmente no fue instalado hasta el 1 de agosto, dos días después de la entrada masiva de migrantes. La infraestructura, además, sufrió la rotura de uno de sus anclajes apenas 48 horas después de comenzar a funcionar. El Gobierno asegura que ya ha sido reparada.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Interior mantiene que nunca recibió un aviso sobre la magnitud de la crisis en Ceuta
El Ministerio del Interior insiste en que ninguna comunicación anticipó la dimensión que alcanzaría la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostiene que existían informes sobre un incremento habitual de llegadas durante el verano, aunque ninguno alertaba de un episodio como el registrado a finales de julio. "Ningún informe, ningún aviso", reiteró el ministro, mientras el Gobierno defiende que la magnitud de la crisis fue completamente excepcional.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La cifra de muertos en la crisis de Ceuta asciende a 141 y podría seguir aumentando
El balance de víctimas de la crisis migratoria de Ceuta continúa creciendo. Las cifras provisionales elevan ya a 141 el número de fallecidos, de los que 78 cuerpos han sido recuperados en aguas españolas y otros 63 en la costa marroquí. Las autoridades no descartan que durante las próximas semanas aparezcan nuevos cadáveres arrastrados por las corrientes. Mientras avanzan las tareas de identificación, los equipos de búsqueda mantienen el rastreo en distintos puntos del litoral, conscientes de que el número definitivo de víctimas aún podría aumentar.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Buenos días
¡¡Buenos días!!
Iniciamos el minuto a minuto de la situación en la que se encuentra la crisis migratoria ocurrida en Ceuta.
Gracias por leernos.
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