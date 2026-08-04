Vinícius: "Mourinho quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol"

Vinícius regresó este lunes a los entrenamientos tras sus vacaciones tras el Mundial y se reincorporó a los entrenamientos bajo las órdenes de José Mourinho, con quien tuvo una conversación en la que el entrenador portugués le ha pedido que sea como él "siempre" ha sido: "feliz, alegre" y haciendo su fútbol.

Así lo ha desvelado el propio Vinícius en un vídeo publicado por el Real Madrid en sus redes sociales.

"Quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol", respondió Vinícius cuestionado por las exigencias del nuevo técnico blanco.

¿Renovación o venta?

El delantero brasileño está pendiente de resolver su futuro, acaba su contrato en junio de 2027 y todavía no ha renovado con el club blanco.

Vinícius se mostró concentrado al 100% en los entrenamientos del equipo 'merengue'.

"Muy bien, conociendo a los nuevos compañeros y al nuevo entrenador y entrenando muy fuerte. Hay que preparar físicamente la temporada para tener menos lesiones y poder contar con todos durante la temporada", asegura Vinícius.

"Ayer fue doble, hoy una sesión... Así vamos. Hoy ha sido un poco de gimnasio, sólo trabajo corto para cargar más las piernas y ha sido un buen entrenamiento. Todos hemos salido muy cansados, pero ahora toca descansar para mañana. La pretemporada es así y tenemos que estar preparados", indicó el brasileño.