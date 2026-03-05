Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov: Día, hora y dónde ver el partido de segunda ronda de Indian Wells 2026

Carlos Alcaraz se enfrentará a Grigor Dimitrov en su debut en Indian Wells 2026, el primer masters 1.000 de la temporada y en el que el murciano busca su tercer título de la temporada. Tras conquistar el Open de Australia y el ATP500 de Doha, el número 1 del mundo busca en el desierto californiano el que sería 27º título ATP de su carrera y su tercera corona en las instalaciones del Indian Wells Tennis Garden, tras ganar allí en 2023 y 2024.

El número 1 del mundo llega a la cita en un estado de forma excelso y después de haber firmado un impecable 12-0 en el comienzo del año. Devorando récords y títulos de forma insaciable, el de El Palmar quiere ahora el Double Sunshine, es decir, ganar en Indian Wells y Miami en la misma temporada. Solo siete tenistas en el circuito masculino y cuatro en el femenino han logrado este hito: Novak Djokovic lo ha logrado en cuatro ocasiones (2011, 2014, 2015 y 2016), Federer lo firmó tres veces (2005, 2006 y 2017) y en una ocasión lo lograron Andre Agassi (2001), Marcelo Ríos (1998), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) y Jim Courier (1991). En el circuito femenino lo consiguieron Steffi Graff (1994 y 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022).

Jack Draper, a la postre campeón en el desierto californiano en 2025, le cerró las puertas de la final al murciano la temporada pasada.

Cara a cara entre Alcaraz y Dimitrov

Alcaraz debutará en la edición de este año frente a Grigor Dimitrov. El cara a cara con el genial tenista búlgaro refleja un 4-2 a favor del español. Precisamente la última vez que se vieron las caras fue en los octavos de final de Indian Wells 2025, se impuso Alcaraz por un doble 6-1.

Las dos victorias de Dimitrov ante Carlitos se produjeron los cuartos de final del Miami Open 2024 (6-2 y 6-4) y los octavos de final del masters de Shanghái 2023 (5-7, 6-2 y 6-4).

En los tres primeros partidos entre ambos imperó el tenista español: cuartos de final de Queen's 2023 (6-4 y 6-4), dieciseisavos del Mutua Madrid Open 2023 (6-2 y 7-5) y 1/8 del masters de París 2022 (6-1 y 6-3).

Grigor Dimitrov superó al francés Terence Atmane en la primera ronda de Indian Wells en tres sets (4-6, 7-5 y 4-6) antes de citarse con Carlos Alcaraz en la segunda ronda del denominado 'quinto grand slam'.

Horario del Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov

El partido de segunda ronda de Indian Wells 2026 entre Carlos Alcaraz y Grigor Dimitrov se jugará el viernes 6 o sábado 7 de marzo en un horario por confirmar por parte de la organización del BNP Paribas Open.

La crónica del Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultados, las reacciones de los protagonistas y la última hora del torneo de Indian Wells 2026.