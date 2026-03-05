Indian Wells
Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov: Día, hora y dónde ver el partido de segunda ronda de Indian Wells 2026
Consulta todos los detalles del estreno de Carlos Alcaraz en el torneo de Indian Wells 2026 ante Grigor Dimitrov.
Publicidad
Carlos Alcaraz se enfrentará a Grigor Dimitrov en su debut en Indian Wells 2026, el primer masters 1.000 de la temporada y en el que el murciano busca su tercer título de la temporada. Tras conquistar el Open de Australia y el ATP500 de Doha, el número 1 del mundo busca en el desierto californiano el que sería 27º título ATP de su carrera y su tercera corona en las instalaciones del Indian Wells Tennis Garden, tras ganar allí en 2023 y 2024.
El número 1 del mundo llega a la cita en un estado de forma excelso y después de haber firmado un impecable 12-0 en el comienzo del año. Devorando récords y títulos de forma insaciable, el de El Palmar quiere ahora el Double Sunshine, es decir, ganar en Indian Wells y Miami en la misma temporada. Solo siete tenistas en el circuito masculino y cuatro en el femenino han logrado este hito: Novak Djokovic lo ha logrado en cuatro ocasiones (2011, 2014, 2015 y 2016), Federer lo firmó tres veces (2005, 2006 y 2017) y en una ocasión lo lograron Andre Agassi (2001), Marcelo Ríos (1998), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) y Jim Courier (1991). En el circuito femenino lo consiguieron Steffi Graff (1994 y 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022).
Jack Draper, a la postre campeón en el desierto californiano en 2025, le cerró las puertas de la final al murciano la temporada pasada.
Cara a cara entre Alcaraz y Dimitrov
Alcaraz debutará en la edición de este año frente a Grigor Dimitrov. El cara a cara con el genial tenista búlgaro refleja un 4-2 a favor del español. Precisamente la última vez que se vieron las caras fue en los octavos de final de Indian Wells 2025, se impuso Alcaraz por un doble 6-1.
Las dos victorias de Dimitrov ante Carlitos se produjeron los cuartos de final del Miami Open 2024 (6-2 y 6-4) y los octavos de final del masters de Shanghái 2023 (5-7, 6-2 y 6-4).
En los tres primeros partidos entre ambos imperó el tenista español: cuartos de final de Queen's 2023 (6-4 y 6-4), dieciseisavos del Mutua Madrid Open 2023 (6-2 y 7-5) y 1/8 del masters de París 2022 (6-1 y 6-3).
Grigor Dimitrov superó al francés Terence Atmane en la primera ronda de Indian Wells en tres sets (4-6, 7-5 y 4-6) antes de citarse con Carlos Alcaraz en la segunda ronda del denominado 'quinto grand slam'.
Horario del Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov
El partido de segunda ronda de Indian Wells 2026 entre Carlos Alcaraz y Grigor Dimitrov se jugará el viernes 6 o sábado 7 de marzo en un horario por confirmar por parte de la organización del BNP Paribas Open.
La crónica del Carlos Alcaraz - Grigor Dimitrov se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultados, las reacciones de los protagonistas y la última hora del torneo de Indian Wells 2026.
Publicidad