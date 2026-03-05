Vitinha, sobre la posibilidad de fichar por el Real Madrid: "Creo que no es lo mejor para mí en este momento"

Pese a que la temporada se encuentra en la fase decisiva, los grandes clubes de Europa llevan ya tiempo trabajando en la planificación del próximo verano. El Real Madrid, si acaba por segundo año sin títulos, podría ser uno de los equipos que más activo esté en el próximo mercado de verano. Algunas informaciones y rumores colocan a Vítor Machado Ferreira 'Vitinha', centrocampista del París Saint-Germain, en la órbita del club blanco.

El futbolista portugués fue preguntado por esta posibilidad en una entrevista en 'Canal 11' y reconoció que no sería "lo mejor" para su carrera cambiar de equipo en estos momentos.

"Creo que (ir al Real Madrid) no es lo mejor para mí en este momento. Me siento súper bien en el PSG. Siento que la gente aquí me quiere mucho. Siento que he hecho mucho para merecer ese amor, ese cariño. Me encanta estar aquí", afirmó Vitinha.

"Tengo un centro de entrenamiento con condiciones fantásticas, tenemos un grupo fantástico, un entrenador (el español Luis Enrique) increíble. Sería una estupidez cambiar", señaló el mediocentro portugués del PSG. Vitinha, que finalizó tercero en la votación del Balón de Oro, por detrás de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, afirmó que no cree que sea el mejor mediocampista de la actualidad, aunque se considera "uno de los mejores".

"Sé que al menos estoy en ese grupo y sin duda me incluyo ahí, por lo que he hecho en los últimos dos años y más recientemente en este último año; sin duda me coloco ahí", señaló Vitinha.

Por último, el futbolista del PSG eligió a Pedri, futbolista del Barcelona. "Es mágico, es espectacular verlo jugar. Cuando jugué contra él pude darme cuenta de eso de cerca", aseguró Vitinha.