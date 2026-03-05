Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Vitinha, sobre la posibilidad de fichar por el Real Madrid: "Creo que no es lo mejor para mí en este momento"

El mediocentro del PSG considera que "sería una estupidez cambiar" de equipo el próximo verano, al ser preguntado por un hipotético traspaso al Real Madrid.

Vitinha, en el partido del playoff ante el M&oacute;naco

Vitinha, en el partido del playoff ante el MónacoEfe

Publicidad

Pese a que la temporada se encuentra en la fase decisiva, los grandes clubes de Europa llevan ya tiempo trabajando en la planificación del próximo verano. El Real Madrid, si acaba por segundo año sin títulos, podría ser uno de los equipos que más activo esté en el próximo mercado de verano. Algunas informaciones y rumores colocan a Vítor Machado Ferreira 'Vitinha', centrocampista del París Saint-Germain, en la órbita del club blanco.

El futbolista portugués fue preguntado por esta posibilidad en una entrevista en 'Canal 11' y reconoció que no sería "lo mejor" para su carrera cambiar de equipo en estos momentos.

"Creo que (ir al Real Madrid) no es lo mejor para mí en este momento. Me siento súper bien en el PSG. Siento que la gente aquí me quiere mucho. Siento que he hecho mucho para merecer ese amor, ese cariño. Me encanta estar aquí", afirmó Vitinha.

"Tengo un centro de entrenamiento con condiciones fantásticas, tenemos un grupo fantástico, un entrenador (el español Luis Enrique) increíble. Sería una estupidez cambiar", señaló el mediocentro portugués del PSG. Vitinha, que finalizó tercero en la votación del Balón de Oro, por detrás de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, afirmó que no cree que sea el mejor mediocampista de la actualidad, aunque se considera "uno de los mejores".

"Sé que al menos estoy en ese grupo y sin duda me incluyo ahí, por lo que he hecho en los últimos dos años y más recientemente en este último año; sin duda me coloco ahí", señaló Vitinha.

Por último, el futbolista del PSG eligió a Pedri, futbolista del Barcelona. "Es mágico, es espectacular verlo jugar. Cuando jugué contra él pude darme cuenta de eso de cerca", aseguró Vitinha.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Atlético de Madrid supera un infierno ante el Barça para alcanzar la final de la Copa del Rey

Los futbolistas del Atlético de Madrid celebran el pase a la final de la Copa del Rey sobre el césped del Camp Nou

Publicidad

Deportes

Vitinha, en el partido del playoff ante el Mónaco

Vitinha, sobre la posibilidad de fichar por el Real Madrid: "Creo que no es lo mejor para mí en este momento"

David Ferrer y Carlos Alcaraz, en una imagen de archivo

David Ferrer y el cambio de entrenador de Alcaraz: "Carlos lo ha gestionado muy bien a nivel emocional"

Gareth Bale y Zidane, en un partido en 2018 en el Bernabéu

Gareth Bale: "¿Zidane? No hacíamos mucha táctica. Hacíamos lo mínimo"

José Antonio Soto habla con Antena 3 Deportes
Maratón Lago Baikal

José Antonio Soto 'Sotuco' compite en Siberia por sexta vez: "Una sensación térmica de -40ºC"

Daniil Medvedev, en el ATP500 de Dubái
Tenis

Medvedev relata su viaje de "película de Hollywood" para salir de Dubái: "Condujimos siete horas hasta Omán..."

Jannik Sinner atiende a los medios en las instalaciones del Indian Wells Tennis Garden
Indian Wells 2026

Greg Rusedski y su predicción de cara a Indian Wells: "Voy a apostar por Sinner solo por el hecho de que..."

El extenista británico cree que el de San Cándido llega a Indian Wells con la necesidad de reivindicarse al no haber ganado aún ningún título en 2026.

El aspirante a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta
FC Barcelona

Laporta y Font, candidatos oficiales a la presidencia del Barcelona; Ciria queda fuera

El precandidato Marc Ciria ha quedado excluido al no alcanzar el mínimo de 2.337 papeletas validadas. Laporta y Font, únicos candidatos.

La tenista Lucrezia Stefanini

Stefanini denuncia amenazas de muerte antes de Indian Wells: "Me enviaron una foto de una pistola"

Arbeloa en rueda de prensa en Valdebebas

Arbeloa aclara la recuperación de Mbappé y Bellingham en París y Londres: "Todo está supervisado"

Imagen del trofeo de la Copa de su Majestad el Rey

Cuándo es la final de la Copa del Rey 2026 Atlético de Madrid - Real Sociedad: Fecha, horario y dónde verla

Publicidad