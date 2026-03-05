Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Laporta y Font, candidatos oficiales a la presidencia del Barcelona; Ciria queda fuera

El precandidato Marc Ciria ha quedado excluido al no alcanzar el mínimo de 2.337 papeletas validadas. Laporta y Font, únicos candidatos.

El aspirante a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta

El aspirante a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta EFE

La junta electoral del FC Barcelona ha proclamado oficialmente a Joan Laporta y Víctor Font como candidatos a las elecciones a la presidencia del club, que se celebrarán el próximo 15 de marzo. El precandidato Marc Ciria ha quedado excluido al no alcanzar el mínimo de 2.337 papeletas validadas.

¿Cuántas firmas presentaron?

Laporta fue quien más firmas presentó, con 8.169, de las cuales se han validado 7.226. Le sigue Víctor Font, que logró validar 4.440 de las 5.144 firmas entregadas. Por su parte, Marc Ciria obtuvo 2.247 apoyos válidos de los 2.844 presentados, quedándose por debajo del umbral exigido.

La decisión fue anunciada en rueda de prensa tras la reunión de la junta electoral en el Auditori 1899 del Camp Nou. El órgano está presidido por J. Ignacio Soler-Cabot Serra y lo completan los vocales Jordi Serra Macià, Gerard Coderch Bastias, Mercè Ibarz Domingo y Antoni Ortega i Bayo. El vicepresidente en funciones y secretario de la junta directiva, Josep Cubells, fue el encargado de presentar los resultados.

El club ha informado de que el proceso de validación se desarrolló "sin incidencias destacables", aunque se detalló que una precandidatura presentó dos solicitudes durante el procedimiento. La primera, para aceptar papeletas sin DNI adjunto, fue rechazada conforme a los estatutos. La segunda, sobre la aplicación de los criterios de verificación, fue aceptada, realizándose el proceso ante notario.

La campaña, del 6 al 14 de marzo

La campaña electoral comenzará oficialmente el 6 de marzo y finalizará el día 14 con la jornada de reflexión previa a las votaciones. El 15 de marzo, día de los comicios, coincidirá con el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Sevilla en el Camp Nou.

Laporta buscará su cuarto mandato al frente del club. Presidió la entidad entre 2003 y 2010 y regresó en 2021 tras imponerse en las elecciones con 30.184 votos (54,28%). En aquellos comicios, Víctor Font obtuvo 16.679 votos (29,99%), mientras que Toni Freixa logró 4.769 (8,58%).

En esta ocasión, Font concurrirá por segunda vez, pero lo hará como único rival de Laporta en la carrera electoral.

