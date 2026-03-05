David Ferrer y el cambio de entrenador de Alcaraz: "Carlos lo ha gestionado muy bien a nivel emocional"

David Ferrer, seleccionador nacional de tenis, ha participado este jueves en un acto organizador por la Real Federación Española de Tenis en el Club Internacional de Tenis en Majadahonda (Madrid), donde ha tratado diversos temas y ha hablado sobre la sonada ruptura del pasado mes de diciembre entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. El extenista de Javea ha subrayado que el jugador murciano ha sabido gestionar "muy bien a nivel emocional" el cambio de entrenador.

"Bueno, tampoco he escuchado mucho de lo que se habla o no. Yo estoy cercano al equipo y a Juan Carlos (Ferrero) porque es amigo mío y, bueno, al final hay que quedarse con las cosas buenas. Obviamente, Carlos lo ha gestionado muy bien a nivel emocional. Hay una relaciona emocional importante de muchísimos años y, tanto por parte de Carlos como de Juan Carlos, las rupturas siempre duelen. Pero se van a quedar con las cosas buenas y no va a haber problema", ha apuntado Ferrer.

El seleccionador español de tenis también ha ensalzado a Samu López, del que considera que "está más que capacitado" para entrenar al número 1 del mundo y ganador de siete grand slam.

"Tiene un equipo detrás que lleva muchísimos años y Samu también es un entrenador que está más que capacitado", subrayó David Ferrer.

El extenista alicantino presagia un nuevo pulso entre Alcaraz y Sinner esta temporada, pese a que el italiano haya comenzando con dos derrotas ante Djokovic y Mensik en el Open de Australia y Doha.

"Son dos torneos en los que no ha llegado a la final, pero son jugadores que se van a retroalimentar entre ellos. Son técnicamente muy buenos y marcan las diferencias. El año es muy largo y acaba de empezar", avisó Ferrer.

Ferrer y el inicio de año de Alcaraz: "No se puede empezar mejor"

Sobre la temporada de Alcaraz, el seleccionador español de tenis subrayó que "no se puede empezar mejor" la temporada y admitió estar "contento por él".

"Disfrutémoslo y valoremos que tenemos un jugador de esa talla, como la de Rafa Nadal", señaló David Ferrer.

El extenista alicantino no quiso aventurar si el jugador de El Palmar formará parte de la convocatoria para la eliminatoria ante Chile de la Copa Davis el próximo mes de septiembre:

"Tenerle te va a cambiar mucho la eliminatoria. Ya se verá. No quiero adelantar acontecimientos", reconoció Ferrer.