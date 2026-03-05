Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Guerra de Irán

Una reunión de la ministra Robles podría ser clave en la tormenta diplomática por el relato entre EE.UU. y España

Fue justo después de la reunión de la ministra Robles con el embajador estadounidense en España cuando la portavoz de la Casa Blanca afirmó que nuestro país ya estaba cooperando con EE.UU.

Margarita Robles con el embajador de Estados Unidos en España

Una reunión de la ministra Margarita Robles podría ser clave en la tormenta diplomática entre EE.UU. y España | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

"Después de la tormenta llega la calma", sin embargo, en la tempestad diplomática abierta entre Estados Unidos y España a cuenta de la guerra de Irán lejos de amainar se recrudece.

El presidente del Gobierno convocó este miércoles a la prensa a las 09:00h en la Moncloa para dar una declaración institucional sin preguntas. Pedro Sánchez resucitó de "no a la guerra" y defendió rotundamente que España no estaba al lado "de este desastre".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusaba horas después al Gobierno español de haber actuado "de forma terrible" y de "poner en riesgo la vida de los estadounidenses".

En el guion de los acontecimientos desde Washington se afirmaba que España ya estaba cooperando con Estados Unidos, pero al caer la noche el ministro de Exteriores rechazó "tajantemente" dicha información.

En estos 'dimes y diretes' de la crisis diplomática una reunión de la ministra de Defensa, Margarita Robles puede resultar clave para entender qué está pasando.

Robles se reunió la pasada jornada con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León y oficialmente se comunicó que el mensaje dado fue el de que España es un socio fiable de la OTAN, así como su compromiso "con la defensa de la paz".

Fue justo después cuando la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. "Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando con sus homólogos en España".

No tardó en haber respuesta a la Casa Blanca desde España. "Lo desmiento tajantemente", indicaba Albares en una entrevista en la Cadena Ser.

"La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma".

"No tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", ha añadido Albares, que podido escuchar las palabras de la portavoz y se ha mostrado visiblemente molesto. . "Será la portavoz de la Casa Blanca pero yo soy el ministro de Exteriores", sentenció.

Además, a la pregunta de si España teme que Estados Unidos cumpla con la amenaza de romper el comercio con nuestro país ha respondido con otra pregunta. "¿Por qué iba a temer un país como España? ¿Por qué iba a temer un país que lo que hace es defender el Derecho Internacional buscar la paz y la estabilidad en Oriente Medio y en el resto del mundo?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Los ministros respaldan las palabras de Sánchez mientras la oposición le acusa de anteponer sus "intereses políticos"

Bolaños reafirma su "compromiso" en derogar la Ley de Secretos Oficiales y pide el apoyo de los grupos

Publicidad

España

Margarita Robles con el embajador de Estados Unidos en España

Una reunión de la ministra Robles podría ser clave en la tormenta diplomática por el relato entre EE.UU. y España

José Ángel Antelo

Antelo denuncia que Vox usó su firma para cesarlo en Murcia: "Yo no he sido"

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "En ocasiones hay que llegar a acuerdos hasta con el diablo, si es por el interés nacional"

Bolaños reafirma su "compromiso" en derogar la Ley de Secretos Oficiales y pide el apoyo de los grupos
EEUU España

Los ministros respaldan las palabras de Sánchez mientras la oposición le acusa de anteponer sus "intereses políticos"

Ione Belarra
Guerra

Los socios del Gobierno respaldan el "no a la guerra" de Sánchez pero exigen ir más allá y piden salir de la OTAN

Un avión del Ejército parte de Beirut con 200 españoles evacuados (imagen de archivo)
Exteriores

Un primer grupo de 22 españoles logra salir de Irán y llegará a Madrid este jueves

Los evacuados se encuentran a salvo en Azerbaiyán y volarán hacia España en las próximas horas.

La reina Leticia visita la capilla ardiente de Fernando Ónega
Fernando Ónega

La reina Letizia despide a Fernando Ónega: "Tiene sentido estar honrándole porque es una manera de reconocer una profesión"

La reina Letizia ha querido despedir al periodista, fallecido este martes a los 78 años, y dar el pésame a la familia.

Feijóo

Feijóo acusa a Pedro Sánchez de ir "contra la seguridad de España" por intereses políticos

La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola

Guardiola pierde la primera votación para ser investida presidenta de Extremadura

El análisis de la guerra.

José Antonio Gurpegui: "A Trump no le falta razón en decir que España es un socio poco fiable para Estados Unidos"

Publicidad