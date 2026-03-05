Una reunión de la ministra Robles podría ser clave en la tormenta diplomática por el relato entre EE.UU. y España

"Después de la tormenta llega la calma", sin embargo, en la tempestad diplomática abierta entre Estados Unidos y España a cuenta de la guerra de Irán lejos de amainar se recrudece.

El presidente del Gobierno convocó este miércoles a la prensa a las 09:00h en la Moncloa para dar una declaración institucional sin preguntas. Pedro Sánchez resucitó de "no a la guerra" y defendió rotundamente que España no estaba al lado "de este desastre".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusaba horas después al Gobierno español de haber actuado "de forma terrible" y de "poner en riesgo la vida de los estadounidenses".

En el guion de los acontecimientos desde Washington se afirmaba que España ya estaba cooperando con Estados Unidos, pero al caer la noche el ministro de Exteriores rechazó "tajantemente" dicha información.

En estos 'dimes y diretes' de la crisis diplomática una reunión de la ministra de Defensa, Margarita Robles puede resultar clave para entender qué está pasando.

Robles se reunió la pasada jornada con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León y oficialmente se comunicó que el mensaje dado fue el de que España es un socio fiable de la OTAN, así como su compromiso "con la defensa de la paz".

Fue justo después cuando la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. "Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando con sus homólogos en España".

No tardó en haber respuesta a la Casa Blanca desde España. "Lo desmiento tajantemente", indicaba Albares en una entrevista en la Cadena Ser.

"La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma".

"No tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", ha añadido Albares, que podido escuchar las palabras de la portavoz y se ha mostrado visiblemente molesto. . "Será la portavoz de la Casa Blanca pero yo soy el ministro de Exteriores", sentenció.

Además, a la pregunta de si España teme que Estados Unidos cumpla con la amenaza de romper el comercio con nuestro país ha respondido con otra pregunta. "¿Por qué iba a temer un país como España? ¿Por qué iba a temer un país que lo que hace es defender el Derecho Internacional buscar la paz y la estabilidad en Oriente Medio y en el resto del mundo?".

