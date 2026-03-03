El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el futuro del régimen de los ayatolás, a debate en '¿Lo Hablamos?'

Escalada bélica en Oriente Próximo. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el futuro del régimen de los ayatolás centra esta nueva edición del debate digital '¿Lo Hablamos?', un debate que se podrá seguir este jueves en directo en streaming a través de la web de Antena 3 Noticias.

El programa abordará la operación militar lanzada por Washington con el apoyo de Israel contra las principales instituciones del Estado iraní. Donald Trump ha presentado esta ofensiva como "una gran operación de combate" destinada a "eliminar la amenaza que representa el régimen iraní", con un objetivo político explícito: provocar el derrumbe del poder clerical y forzar una sublevación interna.

El Pentágono ha bautizado esta campaña como 'Furia Épica', mientras que en Israel se la conoce como 'Rugido del León', en referencia a una operación previa contra instalaciones nucleares iraníes. Más allá de los nombres, la magnitud y ambición declarada del ataque abren interrogantes: ¿hasta dónde llegará la escalada? ¿Qué capacidad de respuesta real tiene Irán? ¿Es este el principio del fin del régimen iraní? ¿Cómo impacta esta escalada bélica a Oriente Próximo? ¿Cuáles serán consecuencias económicas globales?

Para tratar de responder a estas preguntas, '¿Lo Hablamos?' contará con el análisis de Nicolás de Pedro, investigador sénior en el Institute for Statecraft de Londres, y de Andrew Smith Serrano, miembro del International Institute of Strategic Studies (IISS) de Londres y del Centro para el Bien Común de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Un debate que estará moderado por la jefa del Área Digital de Antena 3 Noticias, Mónica Prado.

El debate se centrará en el avance de los ataques y los posibles escenarios de desestabilización interna en Irán. Una cita imprescindible para entender qué está en juego en este nuevo capítulo de confrontación entre Estados Unidos e Irán, qué puede pasar con el régimen de los ayatolás y cómo afecta esta escalada bélica a la economía.

