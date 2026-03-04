Así es el paraguas nuclear europeo del que España se queda fuera: el plan de Macron para reforzar la disuasión atómica

Europa empieza a replantearse su estrategia de defensa en un contexto internacional cada vez más inestable. En ese escenario surge el llamado "paraguas nuclear europeo", una iniciativa impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para reforzar la disuasión nuclear del continente. Un plan al que, por ahora, España no se ha sumado.

Esto significa que, tras la negativa de participar en el conflicto en Oriente Medio, ahora España solo tiene a China como aliado, desde donde apoyan que "el comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento", discurso que han defendido como un mantra durante las guerras comerciales libradas con Trump. "Solo hay perdedores en las guerras comerciales" y "ante el matón no sirve acobardarse sino pelear", ha sentenciado el gobierno chino. China sale en defensa de la postura española en un contexto de relaciones entre ambos países inmejorable, y a falta de un mes de que aterrice Pedro Sánchez en Pekín para cumplir con su cita anual.

La propuesta de Macron busca ampliar la capacidad nuclear europea como elemento disuasorio ante amenazas crecientes, desde la guerra en Ucrania hasta la escalada de tensiones en Oriente Medio.

El plan de disuasión nuclear que impulsa Macron

Ocho países europeos han respaldado de momento la estrategia de "disuasión avanzada" planteada por Macron: Alemania, Reino Unido, Polonia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia y Grecia. El proyecto se plantea como el primer paso hacia un paraguas nuclear europeo más amplio, que permita reforzar la seguridad del continente en un momento en el que, según Macron, la arquitectura de seguridad heredada de la Guerra Fría ya no es suficiente.

Desde una base militar en la isla de Île Longue, con un submarino nuclear como telón de fondo, el presidente francés advirtió de que el mundo vive un "periodo de agitación política plagado de riesgos" y defendió la necesidad de reforzar la capacidad de disuasión nuclear europea. "Nuestra época exige un enfoque diferente. Debemos reconstruir las reglas", señaló Macron, que considera que el debilitamiento del control global de armas nucleares ha dejado el sistema de seguridad internacional "como un campo en ruinas".

España e Italia se quedan fuera

Italia y España han optado por no sumarse, al menos por ahora, a esta estrategia de disuasión nuclear. La posición del Gobierno español se enmarca en la línea marcada por Pedro Sánchez de evitar una escalada militar en el actual contexto internacional y apostar por el multilateralismo y la diplomacia.

Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea, mientras que Reino Unido mantiene también su propio arsenal fuera del marco comunitario. Entre ambos países sostienen actualmente la capacidad de disuasión nuclear del continente, que ahora algunos gobiernos europeos quieren ampliar ante el nuevo escenario geopolítico.

Francia cuenta con unas 290 cabezas nucleares, una cifra inferior a la de las grandes potencias como Rusia (alrededor de 5.800), Estados Unidos (5.100) o China (450), pero superior a la del Reino Unido (225) y a la de otros países con armamento nuclear como Pakistán o India (unas 160 cada uno).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.