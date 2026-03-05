Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Fiscalía solicita diez años y medio de cárcel para Rafa Mir

El Ministerio Fiscal pide esta pena por un delito de agresión sexual agravado con acceso carnal y por otro de lesiones.

Rafa Mir llega escoltado por la Guardia Civil al Juzgado

Rafa Mir llega escoltado por la Guardia Civil al JuzgadoEFE

El futbolista Rafa Mir se enfrentará a la petición de diez años y medio de prisión por parte de la Fiscalía, según adelanta este jueves el diario Las Provincias. El delantero del Elche está acusado de un delito de agresión sexual agravado con acceso carnal y por otro de lesiones. El citado diario también adelanta que el Ministerio Fiscal propone que Mir no pueda acercarse durante trece años a 500 metros de la víctima, siete años de libertad vigilada y ocho de inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad que tenga relación con menores.

En concreto, siempre según Las Provincias, la Fiscalía solicita nueve años de cárcel para Rafa Mir por el delito de agresión sexual agravada con acceso carnal y un año y medio de cárcel por el delito de lesiones. El escrito de la Fiscalía también pediría una indemnización de 64.000 euros, por las lesiones y daños morales que le habría causado.

En septiembre de 2024, cuando Rafa Mir jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla, fue detenido tras haber sido denunciado por una mujer a la que había conocido en una discoteca y con la que fue a su casa junto con una amiga de ella y dos amigos del futbolista murciano. Mir, que ahora juega en el Elche cedido por el Sevilla, pasó casi dos días detenidos como presunto autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro de lesiones. Además uno de sus amigos, el también futbolista Pablo Jara, fue denunciado por la otra mujer.

Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia "en dos ocasiones"

Tras la detención de Mir y su declaración en el juzgado, donde negó los cargos y alegó que las relaciones fueron consentidas, el jugador quedó en libertad provisional y no se solicitó prisión preventiva por ninguna de las partes.

El pasado mes de octubre de 2025 la titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria decidió procesar a Mir y a Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia. La jueza estimó que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa se desprendían indicios y no meras sospechas que apuntan a que Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a la mujer que le denunció.

Para el otro acusado, Pablo Jara, la Fiscalía pide tres años de prisión por la presunta agresión sexual a la segunda víctima.

