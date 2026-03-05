Gareth Bale: "¿Zidane? No hacíamos mucha táctica. Hacíamos lo mínimo"

Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, ha charlado junto a Gary Neville en el podcast 'The Overlap' y ha dejado bastantes titulares sobre sus años en el club blanco y su paso por el fútbol español. El exjugador galés ha explicado que Carlos Ancelotti ha sido el mejor entrenador que ha tenido a lo largo de su carrera y que con Zidane no trabajaban mucho los aspectos tácticos de los partidos.

"Él también jugó en el fútbol italiano y entendió ese aspecto defensivo. Pero, él no hizo demasiado... Sabías que si jugabas contra el Barça o el Bayern harías un poco de táctica, con el resto sería mínimo, sería solo un entrenamiento normal, juego de posesión, porterías pequeñas, acabar con tiros y listo. En los partidos grandes haces 15 minutos de táctica en forma defensiva en lugar de atacar y eso es todo. Él se unía a los entrenamientos, sobre todo cuando era asistente de Carlo y sus piernas eran como espaguetis o gelatina, tenía ese toque", desveló Gareth Bale.

El exfutbolista galés también destaca que Carlos Ancelotti "simplemente tenía el mejor manejo personal. Si no jugabas, él te hacía sentir como si fuera tu mejor amigo. Tenía esa increíble habilidad de mantener a todos juntos y felices".

"La gestión de Carlo era la mejor; incluso sin jugar, te hacía sentir como su mejor amigo. Tenía esa capacidad de mantener a todos contentos y dispuestos a darlo todo. Ya lo dije antes: en el Madrid no se trata de ser entrenador, sino de gestionar a los jugadores; claro que hacen algunas cosas tácticas, pero no tiene por qué ser tanto. Ancelotti era como tu mejor amigo. Pero tenía un cambio: si no entrenabas bien... machacaba a cualquiera. Lo mismo en el descanso, pero tenía ese equilibrio perfecto", recuerda Bale.

"Nunca quise el circo que rodea al Real Madrid"

El de Cardiff también reconoce que nunca se sintió atraído por el "circo" que rodeaba al Real Madrid, señalando que muchas veces se sintió como el objetivo de la prensa y de los aficionados

"Muchos jugadores van al Real Madrid y quieren ese glamour, pero yo nunca fui así. Yo solo quería jugar al fútbol e irme a casa. No quería estar dando entrevistas todo el tiempo, a veces tenía que hacerlo, pero nunca quise el circo que rodea al Real Madrid. Quería jugar al fútbol, irme a mi casa y estar con mi familia. Creo que eso no era suficiente para el Real Madrid y para los aficionados. Ellos querían conocerte, conocer tu personalidad. Pero ese no era yo, yo era muy cabezota y no quería cambiar. Si hubiera jugado a ese juego mejor, probablemente no hubiera sido tanto el objetivo de la prensa y los aficionados", indica Gareth Bale.

Durante la charla con Gary Neville, Bale admitió que sí sintió que muchas veces se le criticó en exceso y puso de ejemplo una vez que se marchó de un partido que estaba viendo desde la grada antes de tiempo.

"Nos dejaban irnos diez minutos antes de que acabara el partido si estábamos lesionados o suspendidos. Yo siempre me iba en el 82 para no pillar mucho tráfico, pero como perdimos, había una foto mía en los periódicos, diciendo que me había ido antes de tiempo. Y yo era como 'me he ido como el resto', pero era el objetivo", cuenta Gareth Bale.

El exfutbolista galés, que se retiró a los 33 años, tras el Mundial de Qatar 2022, desveló también que jugó toda su carrera con una lesión de espalda, uan dolencia que le obligó a retirarse de forma prematura

"Me rompí un disco en la espalda cuando tenía 18 años en el Tottenham y jugué toda mi carrera con ello. Esa lesión me causó muchos problemas en el gemelo durante toda mi carrera. Fue algo de lo que no me recuperé y que nunca se hizo público, así que cuando no podía jugar la gente me criticaba y decía que estaba poniendo excusas. Pude lidiar con ello (con la lesión), pero al final no pude más", reconoce Bale.

"Yo diría que Ramos fue el mayor líder"

El exjugador galés habló sobre su época en el Real Madrid y el vestuario blanco, donde compartía espacio con Ramos o Cristiano Ronaldo, los líderes del equipo en aquel entonces.

"Cuando empecé a verle (en Inglaterra), definitivamente era más un extremo. Cuando llegué a Madrid, sentí que comenzaba la transición para ser goleador. Estaba muy motivado en los entrenamientos y en los partidos solo para marcar. Por eso tiene tantos récords. Yo diría que Ramos fue el mayor líder. Cristiano tenía su ego y era un líder por derecho propio, pero en términos de líder del equipo, Ramos", admite Bale.

Por último, Gareth Bale se refirió a la famosa y polémica pancarta de 'Wales, golf, Madrid', que generó una fuerte controversia en España.

"La prensa española inventó esto del golf. Lo jugaba una vez cada dos o tres semanas. Pero inventaron que solo juego al golf. Pero no, siempre me mantuve profesional. Podría haberlo negado abiertamente, pero no creo que haya sido correcto hacerlo", concluyó Bale.