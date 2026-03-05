Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Stefanini denuncia amenazas de muerte antes de Indian Wells: "Me enviaron una foto de una pistola"

La italiana ha sido la última jugadora en denunciar amenazas en redes antes de un partido con el objetivo de influir en el resultado del mismo.

La tenista Lucrezia Stefanini

La tenista Lucrezia StefaniniGetty

La tenista italiana Lucrezia Stefanini ha denunciado públicamente que recibió amenazas de muerte antes de disputar un partido de clasificación del torneo de Indian Wells, en un intento de influir en el resultado con fines relacionados con las apuestas.

"Recibí un mensaje en WhatsApp amenazándome por ganar el partido de ayer"

Lucrezia Stefanini

La jugadora explicó lo ocurrido en un vídeo difundido en sus redes sociales: "Recibí un mensaje en WhatsApp amenazándome por ganar el partido de ayer. Me amenazaron a mí y a mi familia, le dijeron a mis padres dónde nací y me enviaron una foto de un pistola", relató.

Las amenazas llegaron antes de su encuentro frente a Victoria Jiménez Kasintseva, partido que Stefanini perdió por 6-4, 4-6 y 4-6.

Tras el incidente, aseguró haber actuado de inmediato: "Hago este vídeo porque creo que no es justo meterme esta presión y malestar antes de un partido, hacerme sentir insegura. Lo he denunciado de inmediato a la WTA, que me ha puesto a disposición más seguridad, me ha acompañado al coche tras mi partido y han estado muy atentos todo el torneo para que me sintiese segura", explicó.

A pesar de la situación, la italiana subrayó que intentó competir con normalidad: "Aun así, luché hasta el final para ganar mi partido porque no puedo dejar que esta gente me intimide", abundó.

Un episodio "insoportable"

El presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel, Angelo Binaghi, condenó lo ocurrido y calificó el episodio de "insoportable". "Enviar fotografías de armas, conocer información personal e intimidar a un deportista representa un aumento de calidad perturbadora que nada tiene que ver con el deporte", afirmó.

El caso vuelve a poner el foco sobre la presión y las amenazas que reciben algunos tenistas, especialmente en torneos con gran volumen de apuestas, y sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad para proteger a los jugadores.

