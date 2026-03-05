Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Indian Wells 2026

Greg Rusedski y su predicción de cara a Indian Wells: "Voy a apostar por Sinner solo por el hecho de que..."

El extenista británico cree que el de San Cándido llega a Indian Wells con la necesidad de reivindicarse al no haber ganado aún ningún título en 2026.

Jannik Sinner atiende a los medios en las instalaciones del Indian Wells Tennis Garden

Jannik Sinner atiende a los medios en las instalaciones del Indian Wells Tennis GardenReuters

El torneo de Indian Wells, primer masters 1.000 de la temporada, ya está en marcha y, como ya es habitual en los últimos tiempos, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se presentan como los dos principales favoritos para levantar el título en el desierto californiano. El murciano lo ha logrado ya en dos temporadas (2023 y 2024) y este año llega lanzado tras haber firmado un inmaculado 12-0 en un inicio de año en el que ha conquistado el Open de Australia y el ATP500 de Doha.

El actual nivel de forma del ganador de siete grand slam, junto a las peculiaridades de la pista dura del Indian Wells Tennis Garden, provocan que muchos analistas y exjugadores consideren a Carlos Alcaraz como el principal favorito para ganar el primer masters 1.000 de la temporada. Por su parte, Jannik Sinner, el gran rival del murciano en las dos últimas temporadas, aterriza en California con algunas dudas tras las derrotas sufridas en las semifinales del Open de Australia (Novak Djokovic) y los 1/4 de final en Doha (Jakub Mensik). Está claro que no es el mejor comienzo de temporada en al carrera del jugador italiano, pero ya hay muchos que piensan que Indian Wells es el momento para que Sinner de un golpe encima de la mesa y recuerde que en los dos últimos años ha sido el tenista más dominante en pista rápida.

Uno de los que piensa así es Greg Rusedski, extenista británico y ganador de 15 títulos ATP, quien apuesta por el italiano para el torneo de Indian Wells.

"Voy a apostar por Sinner para ganar Indian Wells solo por el hecho de que no ha ganado un título este año y tiene algo que demostrar, aunque Carlos sea el jugador más en forma del circuito", señala el extenista de 52 años en declaraciones que recoge el medio Tennis 365 del último podcast de su canal 'Off Court with Greg'.

No obstante, Greg Rusedski avisa que las características de la pista rápida de Indian Wells se adaptan mejor al juego de Alcaraz que al de Sinner.

"Creo que las condiciones son perfectas para él (Alcaraz). Ya sabes, la pelota se eleva alto; en la cancha, la pelota sobre la superficie es bastante lenta, así que él va a tener suficiente tiempo", analiza el extenista británico sobre las condiciones de Indian Wells y la forma de jugar de Carlos Alcaraz.

"Carlos no ha perdido un partido este año. Ha sido absolutamente brillante..."

"El problema que él (Sinner) tiene es que a Carlos Alcaraz le gustan estas canchas más que a él. Todos están esperando una final entre ellos. Sinner contra Alcaraz, eso es lo que queremos ver. Carlos no ha perdido un partido este año. Ha sido absolutamente brillante. Y Sinner quiere decir: 'vale, no se olviden de mí. Es un pequeño bache en este momento'. Quiero decir, Sinner va a reivindicarse", apunta Greg Rusedski en declaraciones en su canal 'Off Court with Greg'. recogidas por el medio Tennis 365.

El extenista británico no lo duda y apuesta por una final entre el de El Palmar y el de San Cándido el próximo domingo 15 de marzo en Indian Wells.

"Creo que va a volver (Sinner) a la final aquí. Creo que vamos a tener la repetición del Alcaraz vs Sinner. Va a pasar de nuevo en Indian Wells, aunque hay otros jugadores a los que hay que prestar atención, pero yo apoyo a Sinner para que gane", sentencia Greg Rusedski.

