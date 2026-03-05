Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Donald Trump pone nota a su participación en la guerra de Oriente Próximo: "Del 1 al 10 me pongo un 15"

El presidente de EEUU Donald Trump ha puesto nota a su papel en la guerra de Oriente Próximo. Ya ha advertido que la tradicional escala del 1 al 10 se le queda corta.

Donald Trump se pone nota.

Donald Trump se pone nota | EFE

Laura Simón
La Casa Blanca ha difundido unas imágenes formato videoclip de la operación militar que están llevando a cabo en Oriente Próximo junto a Israel. En la secuencia se ven escenas de los bombardeos, de cazas despegando desde portaaviones o el impacto de algunos proyectiles.

Se trata de un vídeo en el que EEUU saca pecho de su fuerza ofensiva después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaran que han usado por primera vez en la historia los nuevos misiles de ataque de precisión (PrSM, en inglés) de largo alcance, en la guerra contra Irán. El organismo militar, con sede en Florida, destacó que este es el debut "histórico" de los PrSM en un combate", lo que ocurrió "durante la Operación 'Furia Épica', lo que proporcionó una capacidad inigualable de impacto profundo", según una publicación en sus redes sociales con un video de los ataques.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido que la ofensiva de EEUU contra Irán continuará varias semanas hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, que podría llegar "muy pronto".

La autoevaluación de Donald Trump

En medio de la exhibición de poderío militar de la administración estadounidense, Donald Trump se ha atrevido a ponerse nota en su ofensiva. El tradicional uno sobre diez se le queda corto y el líder de la Casa Blanca ha calificado la guerra con Irán con un "15" en una escala de 10: "Si no lo hubiéramos hecho primero, lo habrían hecho con Israel y nos habrían dado una oportunidad si eso fuera posible", declaraba acompañado de su equipo de Gobierno.

Mundo

Fuerzas militares en la operación Épica

Guerra Oriente Próximo

