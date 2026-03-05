Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Maratón Lago Baikal

José Antonio Soto 'Sotuco' compite en Siberia por sexta vez: "Una sensación térmica de -40ºC"

Las grietas en el hielo del lago Baikal, en Rusia, ponen en peligro la vida de los participantes en su tradicional maratón. José Antonio Soto 'Sotuco' ha relatado su experiencia en Antena 3 Deportes.

José Antonio Soto habla con Antena 3 Deportes

José Antonio Soto 'Sotuco' relata su peligrosa y complicada participación en la maratón del Lago Baikal | Javier Alba

Javier Alba
Publicado:

El Lago Baikal es un escenario de película, un gigante de 635 kilómetros de largo por 80 de ancho, pero con temperaturas de -30ºC, que llegan a provocar una sensación térmica de -40ºC debido al viento.

Este año, además, por las oscilaciones térmicas se han producido grietas en el hielo que han obligado a la suspensión de un maratón que atrae especialmente a un español, José Antonio Soto, más conocido por Sotuco. La organización tenía previsto hacer un medio maratón, pero el cántabro y otros 45 atletas se lanzaron a completarlo hasta los 42 kilómetros. Con lo que no contaban era con que surgieran grietas de cuatro metros de profundidad, que podrían haberlos hecho caer cuatro metros al agua y tener algo más que un susto.

"Allí dicen que el Baikal respira y, cuando el lago Baikal respira, se abre una grieta de cuatro o cinco metros y es peligroso", cuenta José Antonio Soto a Antena 3 Deportes.

Se detuvo la carrera por grietas de cuatro metros de profundidad

De media el hielo del lago Baikal, en invierno, tiene un grosor de un metro, más que suficiente para correr sobre él sin ningún riesgo. Sotuco, con esta edición, ya ha participado en esta prueba en seis ocasiones, ganó en 2018, e iba primero en este 2026 cuando se detuvo la prueba en el kilómetro 26, una decisión que entendió perfectamente, "eran dos grietas de 50 kilómetros de longitud".

"Cuando estás a treinta grados bajo cero y te viene el viento, puedes tener una sensación térmica de cuarenta grados bajo cero", señala Sotuco.

Ya en 2019 sintió el peligro "por el frío pensé que me moría" y se tuvo que retirar, esta vez fue a la fuerza pero también lo pasó mal por la ventisca que le quemó la cara, "como si estuviera en un frigorífico".

"Pensé que me moría de frío"

José Antonio Soto, ultramaratoniano

Para colmo de males sufrió problemas estomacales debido al agua y le perdieron la maleta con los alimentos que se había llevado desde España, "embutidos, sobaos". Apenas si comió, pero hasta donde pudo compitió y ya solo piensa en volver en próximas ediciones.

"De 200 que éramos, 199 eran rusos, menos yo que era español", recuerda Sotuco.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

