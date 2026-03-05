Aterriza en la base aérea de Torrejón un vuelo con 171 españoles repatriados desde Omán

Llega a la base aérea de Torrejón el A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán después del estallido de la guerra en Irán. El avión aterrizó a las 06:50 horas y forma parte de la operación de evacuación, en la que han participado el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio, de los españoles que han quedado atrapados por el cierre del espacio aéreo.

Los primeros españoles evacuaron llegaron a España el martes 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Era la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000 personas.

