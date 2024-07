Carlos Alcaraz - Frances Tiafoe: Horario y dónde ver el partido de Wimbledon 2024, en directo

Carlos Alcaraz busca este viernes la clasificación para los octavos de final de Wimbledon 2024 y se mide al estadounidense Frances Tiafoe, número 29 de la ATP, en la tercera ronda del grand slam londinense. El actual campeón en el All England Lawn Tennis and Croquet Club quiere una nueva victoria tras las logradas ante Mark Lajal (7-6, 7-5 y 6-2) y Aleksandar Vukic (7-6, 6-2 y 6-2) y elevar su número de triunfos consecutivos en el mítico recinto londinense hasta las diez consecutivas. Y es que Alcaraz no cede un partido en Wimbledon desde los octavos de final de 2022 ante Jannik Sinner el 3 de julio de 2022. El año pasado conquistó el título ganando a Chardy, Müller, Jarry, Berrettini, Rune, Medvedev y Novak Djokovic.

El actual número 3 de la ATP y ganador de tres grand slam (US Open 2022, Wimbledon 2023 y Roland Garros 2024) busca convertirse en el sexto tenista en la Era Open en realizar con éxito el transito de la tierra batida de París a la hierba de Londres. Solo cinco tenista lo han logrado hasta la fecha: Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

El 'head to head' entre Alcaraz y Tiafoe

A Carlos Alcaraz le espera este viernes un hueso duro de roer: el estadounidense Frances Tiafoe. El número 29 del mundo estuvo al borde de la eliminación ante Matteo Arnaldi en primera ronda (6-7, 2-6, 6-1, 6-3 y 6-3) y supero en tres sets a Borna Coric en segunda ronda (7-6, 6-1 y 6-3) antes de citarse con el tenista murciano. El cara a cara entre ambos tenistas está igualado (1-1). En el último precedente (semifinal del US Open 2022) imperó el español en cinco sets (6-7, 6-3, 6-1, 6-7 y 6-3), mientras que un año antes (Conde de Godó) fue el estadounidense el que se llevó la victoria (6-4 y 7-6).

"Jugamos un gran partido en el Abierto de Estados Unidos. Es un jugador muy talentoso, muy top aquí en hierba. Va a ser una partido difícil, pero estoy listo para ese reto", avisó Alcaraz sobre Tiafoe.

El tenista español rememoró su último partido ante el jugador estadounidense, pero advirtió de que el duelo de este viernes será completamente diferente al que jugaron hace casi dos años en Nueva York.

"Es una situación completamente diferente. Jugábamos en Estados Unidos, semifinales del Abierto de Estados Unidos, contra un estadounidense. Todo el mundo le quiere. Es un aura diferente, una sensación diferente. Fue un gran partido, grandes puntos, el público los disfrutó. Estoy seguro de que la gente le va a gustar este partido. Recuerdo que jugué a un gran nivel. Tuve punto de partido en el cuarto set y nos fuimos a cinco. Espero que no pase lo mismo esta vez", indicó Carlos Alcaraz.

Horario y dónde ver el Carlo Alcaraz - Frances Tiafoe

El partido de tercera ronda de Wimbledon 2024 entre Carlo Alcaraz y Frances Tiafoe se jugará el viernes 5 de julio en un horario aún sin definir por parte de la organización de Wimbledon.

