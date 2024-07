Alcaraz se sobrepone a los nervios ante Mark Lajal en primera ronda de Wimbledon

Ante los nervios clásicos de defender un Grand Slam, de inaugurar la pista central de Wimbledon y de tener enfrente a un rival sin nada que ganar y un mundo que perder, Carlos Alcaraz se desquitó la presión del primer día y ganó a Mark Lajal (7-6 (3), 7-5 y 6-2) para seguir adelante en Wimbledon.

El tenista de El Palmar sufrió más de que lo que cabía esperar ante un rival como Lajal, fuera de los 250 mejores del mundo, sin experiencia ante top 20 y sin un solo partido de Grand Slam en su mochila.

El inicio del partido no fue sencillo para Carlitos. Su falta de actividad sobre hierba, donde solo ha jugado un partido esta temporada, y el tener en frente a un rival procedente de la previa jugaron en contra de Alcaraz. Un hecho que provocó que no se sintiera cómodo con sus primeros servicios, sufriendo más de lo previsto, y llegando a perderlo en el quinto juego del set.

Fue ahí, con 2-3 abajo, cuando reaccionó recuperando el break en blanco en el siguiente juego. Una reacción que le serviría al español para llegar al tie break. Muerte súbita que Alcaraz inició con mini-break en contra, pero en la que no dio opción al estonio, y terminó venciendo 7-3. Un primer set que duró 55 minutos.

El segundo set empezó con una situación similar al primero, aunque esta vez la rotura del estonio llegó en el primer turno de saque de Alcaraz. No obstante, como ocurriera en la primera manga, el murciano devolvió la igualdad al marcador con dos juegos consecutivos en blanco.

Dos roturas a las primeras de cambio que serían las únicas del set hasta el noveno juego cuando, con 5-5 en el luminoso, Alcaraz asestó el golpe definitivo al set al romper el servicio de Lajal con cinco puntos consecutivos y, después, no fallar manteniendo su servicio en blanco para colocarse dos set arriba en el partido.

El tercer y definitivo set fue un paseo. El murciano esta vez sí consiguió colocarse por delante en el marcador tras el primer juego, en el que rompió el servicio del tenista estonio en su segunda oportunidad. Una rotura que confirmó sin dificultad en el siguiente juego, y que no sería el último del set, ya que en el quinto juego de la manga volvió a quebrarlo, para finalmente cerrar el partido con un 6-2.

Sorprendido por el estonio

Tras el partido, Carlitos ha reconocido que se ha visto sorprendido por el estonio: "Sí, me ha sorprendido Lajal porque le había visto entrenar y no me esperaba el gran nivel que ha mostrado. Voy a seguir de cerca su recorrido en el circuito y estoy seguro de que voy a jugar contra el más a menudo, pero estoy muy contento de haber ganado en mi debut aquí".

"Todavía estoy nervioso. Pude entrenar también aquí por ser el campeón y ha sido el primer entrenamiento en el que me pongo nervioso", explica sobre su regreso a la Central.

Alcaraz ha tenido flashbacks sobre su victoria el año pasado sobre la hierba londinense: "Al principio no quería pensarlo, pero cuando he vuelto, entrenando y reencontrarme con los campañeros sí que me vuelven los sentimientos y los recuerdos de lo que viví aquí el año pasado".

Vukic u Ofner

Una victoria que coloca a Carlos Alcaraz por cuarta edición de Wimbledon consecutiva en la segunda ronda del torneo, en la que se medirá este miércoles al vencedor del partido entre el australiano Aleksandar Vukic y el austriaco Sebastian Ofner.

