Carlos Alcaraz firma una remontada de genio ante Sinner y repite final en Indian Wells ante Medvedev

Carlos Alcaraz firmó en el desierto de Indian Wells una de las mejores actuaciones de su carrera. Quizá no fue su partido más brillante ni el más espectacular, pero el actual campeón de Indian Wells tuvo la capacidad de reajustar su tenis ante un intratable Jannik Sinner para frenar en seco al italiano y dar un golpe sobre la mesa. El duelo, que se suspendió cuando solo se habían jugado tres juegos (2-1 a favor de Sinner) por culpa de la lluvia, fue un pulso entre los dos tenistas que van a dominar el circuito en los próximos años.

El pupilo de Darren Cahill, que llegaba al partido con una racha intimidante de 19-0 y un invicto en 2024, desplegó un huracán durante todo el primer set, un durísimo castigo para un Alcaraz sin respuestas desde el fondo de la pista. Sinner sacó el martillo con ambas manos y dominó todos los intercambios. El murciano, con un paupérrimo porcentajes de primeros saques, cedió sin remisión la primera manga en 35 minutos (1-6).

Todo parecía en contra del campeón de Indian Wells, pero Carlos Alcaraz logró reajustar su tenis, subir el porcentaje de primeros servicios y ser mucho más agresivo con los puntos, acortando los peloteos y sacando a Sinner de ese guion de partido por el que navegaba viento en popa el transalpino. El punto de inflexión llegó en el cuarto juego del segundo set, cuando Alcaraz aprovechó el primer momento de flaqueza de su rival para quebrar el servicio de Sinner y comenzar a construir la que iba a ser una genial remontada rumbo a la final.

Carlos Alcaraz no cedió ya su servicio y se apuntó el segundo set (6-3) ante un Sinner que había pasado de dominar a placer a no encontrar respuesta al plan B del español. En el tercer set, el de El Palmar acabó de despegar y elevó el nivel de su tenis para masacrar al hasta anoche jugador más en forma del planeta. Dos breaks consecutivos de Alcaraz acabaron por decantar la semifinal y fueron el final de un Sinner que encajó la primera derrota del año.

Este domingo, a partir de las 22:00 horas, a Acaraz le espera el ruso Daniil Medvedev en la reedición de la final del año pasado en Indian Wells. El moscovita cerro su presencia en la final tras remontar (1-6, 7-6(3), 6-2) ante el estadounidense Tommy Paul. Carlos Alcaraz domina el cara a cara (3-2) frente a Medvedev y su último enfrentamiento, en las ATP Finals de Turín, cayó del lado del pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Alcaraz: "Ante Sinner siempre debo jugar al 100% si quiero ganarle"

Carlos Alcaraz valoró su victoria ante Jannik Sinner y admitió que verse abajo en el marcador ante el italiano siempre es una motivación para él.

"Siempre que me mido con Jannik voy a estar nervioso. Porque sé que tengo que jugar al 100 % si quiero ganarle. Pero no me pone nervioso el hecho de estar abajo en los duelos directos, me da motivación para darlo todo para poder ganar cada partido", explicó Alcaraz.

"Siempre intento jugar mi mejor tenis contra él, ahora estamos empatados. Hoy no jugamos con mucha velocidad, jugamos un partido más lento. No voy a decir mis tácticas por si juego con él en Miami. Pero sí, jugamos de forma distinta", admitió el murciano.

Respecto al duelo ante Medvedev en la final de este domingo, Alcaraz aseguró que sabe "muy bien" cómo tiene que afrontar tácticamente el duelo ante el jugador moscovita.

"Sé cómo tengo que jugar contra Daniil. Jugué muchas veces con él, incluida la final aquí el año pasado. Así que sé bien la táctica contra él, aunque no os voy a decir cuál es, lo siento. Pero sé muy bien cómo tengo que jugar contra él", concluyó Alcaraz.

