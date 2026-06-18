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Carlos Alcaraz avanza en sus entrenamientos y eleva la intensidad sobre la pista

El murciano, todavía sin usar su mano derecha, se entrena en una pista indoor en Murcia de cara a su regreso al circuito, sin fecha aún concreta.

Carlos Alcaraz, en dos fotografías de su Instagram

Carlos Alcaraz, en dos fotografías de su Instagram IG: carlitosalcarazz

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Más de dos meses después de retirarse lesionado del Conde de Godó, fue el pasado 14 de abril ante el finlandés Otto Virtanen, Carlos Alcaraz parece comenzar a ver la luz en la recuperación de su dañada muñeca derecha. Sin apenas actualizaciones sobre su lesión en los últimos 63 días, el campeón de siete grand slam subía este miércoles a su cuenta de Instragram una serie de fotografía y vídeos en el que se le podía ver en un pista cubierta de Murcia ejercitándose.

Aunque es verdad que el fenómeno de El Palmar aun no usa su mano derecha a la hora de golpear la pelota, parece claro que Alcaraz ha acelerado en sus entrenamientos y va elevando el nivel de cara al momento en el que tenga luz verde por parte de los médicos para poder comenzar la fase de readaptación al trabajo con raqueta.

El pasado lunes, Javier de Diego, periodista de RNE, adelantó que el reciente campeón del Open de Australia, que ya ha renunciado a varios torneos (Madrid, Roma, Roland Garros y Queen's, Wimbledon) por esa lesión en su muñeca derecha, tiene previsto pasar pruebas médicas esta semana en Barcelona. El objetivo de las mismas es valorar cómo va su muñeca derecha y, en función de los resultados, comenzar a usar ya su mano derecha en pista.

En la publicación colgada por Carlos Alcaraz en su Instagram se le puede ver entrenando en una pista indoor de Murcia, usando todavía solo su mano izquierda, aunque moviéndose en pista de forma más intensa. En otra fotografía aparece corriendo en una pista de atletismo.

¿Cuándo podría regresar Alcaraz al circuito?

El pasado viernes ya trascendió un vídeo del tenista murciano corriendo por un polígono próximo a El Palmar, llamando la atención por no llevar la férula con la que ha protegido su muñeca derecha en las últimas semanas.

Pese a que aún no hay ninguna confirmación ni información oficial por parte del equipo de Carlos Alcaraz, los planes del tenista murciano, si las pruebas médicas de está semana son positivas, serían reaparecer en la gira estadounidense de cemento, donde el año pasado conquisto el ATP1000 de Cincinnati y el US Open.

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