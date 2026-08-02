Tres muertos y 21 heridos tras la explosión de una bomba en un restaurante de Moscú

Tres personas han muerto y otras 21 han resultado heridas después de que una bomba explotara este pasado sábado en un restaurante del centro de Moscú. Entre los fallecidos se encuentran un vigilante de seguridad, un cliente y la mujer que, presuntamente, transportaba el artefacto explosivo.

Según el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia, la individua intentó acceder al restaurante 'Balzi Rossi' con un paquete sospechoso, pero el personal de seguridad le impidió la entrada. Fue en ese momento cuando se produjo la explosión, aunque las autoridades aún investigan si el dispositivo fue activado de forma deliberada o a distancia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el objetivo del ataque podría haber sido un evento privado que se celebraba en la terraza del restaurante. El diario ruso 'Kommersant' asegura que el fuerte dispositivo de seguridad evitó un número mayor de víctimas. Además, apunta a que la mujer podría haber actuado sin conocer el contenido del paquete, que habría sido detonado de forma remota.

Los investigadores sostienen que el explosivo tenía una potencia equivalente a un kilogramo de TNT y estaba cargado con balines metálicos para aumentar su capacidad letal.

La explosión se produjo sobre las 20:10, hora local, en este restaurante situado a los pies de uno de los emblemáticos rascacielos estalinistas conocidos como las "Siete Hermanas". El suceso movilizó a un amplio dispositivo policial y de emergencias.

En el momento de la explosión, el establecimiento permanecía cerrado al público porque acogía un banquete privado. El chef del restaurante aseguró posteriormente que todo el personal se encuentra a salvo y que los daños se limitaron a la zona de acceso al local.