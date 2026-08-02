Trump insta a Irán a cerrar el pacto "rápidamente" y amenaza con un "terror militar no visto desde la Segunda Guerra Mundial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este pasado sábado que ha suspendido un eventual ataque contra Irán, después de que Teherán y otros países de Oriente Próximo hayan solicitado el fin de cualquier acción armada tras llegar a un entendimiento sobre las bases, para un acuerdo.

Amenaza a Irán si no se cierra pronto el acuerdo

No obstante, el mandatario estadounidense ha instado a Irán a cerrar la conclusión del pacto cuanto antes, de lo contrario ha amenazado con una respuesta militar "nunca vista" desde la Segunda Guerra Mundial.

"Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial", ha sostenido el presidente en su red social 'Truth Social', antes de matizar que ha decidido "cancelar el ataque por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero".

No solo se guarda la ofensiva por "el bien del mundo", sino también para que el principio de acuerdo se rubrique, lo que traería consigo "la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní" como también ha indicado en la publicación.

Publicación de Trump | Truth Social

Netanyahou respalda el acuerdo y la posible amenaza si no se cierra pronto

Así las cosas, el presidente estadounidense también ha afirmado que Israel respalda este planteamiento y ha concluido su mensaje con un llamamiento a culminar las negociaciones: "Israel se une a este compromiso. ¡Manos a la obra! ¡Gracias por su atención!", ha concluido.

Esta publicación llega tras un nuevo cruce de declaraciones y amenazas entre representantes de los gobiernos estadounidense e iraní, que han tenido lugar durante las últimas horas en plena escalada de tensión regional.

En este contexto, las autoridades iraníes han advertido de que podrían extender las restricciones a otras vías marítimas estratégicas si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval contra el país y han defendido la necesidad de reforzar sus capacidades militares, todo ello tras el anuncio este pasado viernes de ataques a dos petroleros que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz con ayuda de la "escolta aérea" de Estados Unidos.