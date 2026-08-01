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Juan Carlos Gimeno, el turolense que ha subido los dos volcanes más grandes del mundo: "Al terminar solo pensaba en ducharme"

Apenas necesitó 20 horas y 17 minutos para completar los 140 kilómetros entre el ascenso y el descenso de ambos gigantes.

Juan Carlos Gimeno

Juan Carlos Gimeno, el turolense que ha subido los dos volcanes más grandes del mundo: "Al terminar solo pensaba en ducharme" | Antena 3

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Nadie se había atrevido a tanto hasta que llegó Juan Carlos Gimeno y cambió el frío de Calamocha por el calor de Hawái. El turolense acaba de hacer historia al subir los dos volcanes más grandes del mundo: el Mauna Loa y el Mauna Kea, y tan solo en un día.

Los dos volcanes más grandes del mundo en apenas 20 horas

A Gimeno incluso le sobró tiempo, ya que apenas necesitó 20 horas y 17 minutos para completar los 140 kilómetros entre el ascenso y el descenso de ambos gigantes.

Entre volcanes, Juan Carlos Gimeno consiguió otro récord del mundo... y no es para menos porque esas 20 horas fueron muy largas, y durante 140 kilómetros tanto cuerpo como mente llegaron al límite. "Al final uno duda de sí mismo y piensas '¿qué hago aquí?' en la otra parte del mundo...".

Al terminar solo pensaba en una ducha

No obstante, Gimeno tardaba muy poco en despejar las dudas: "Si confías en ti las cosas salen bien", y todo ello apoyado por una preparación que le ayudaba a disfrutar de este momento: "Orgullo, satisfacción, felicidad... eso sí, cuando terminas solo piensas en ducharte y descansar porque estás reventado", nos cuenta.

"La vida premia a los valientes"

Además, estas aventuras están llenas de regalos: "La vida premia a los valientes, a aquellos que se enfrentan a grandes desafíos".

Antes de Hawái, fueron el monte Fuji y la Patagonia, los retos son su estilo de vida: "Tengo claro que no podría vivir sin este tipo de retos y desafíos". Gimeno acaba de terminar en los volcanes y ya piensa en lo siguiente: "Algo vendrá, quizás volvamos a Estados Unidos". Sea cual sea el reto, la disciplina de Juancar no fallará nunca.

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