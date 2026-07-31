Infantino halaga a Marruecos y asegura que la final del Mundial 2030 se celebrará "en el país más bonito del mundo"

En plena polémica por su último proyecto al frente de la FIFA, Gianni Infantino viajó este jueves a Marruecos para participar en los actos del Día del Trono, que conmemoraron el 27.º aniversario de la coronación del rey Mohamed VI. Durante su visita, el presidente del organismo internacional elogió al país norteafricano y aseguró que el Mundial de 2030, que organizará junto a España y Portugal, será "el mejor de la historia".

"Será la mejor edición de los Mundiales porque se celebrará en el país más bello del mundo, Marruecos. Sin duda, será la Copa del Mundo más grande de la historia", afirmó Infantino, quien calificó su presencia en la celebración como "un verdadero honor y un gran placer".

El dirigente suizo también destacó la pasión de la afición marroquí por el fútbol y su capacidad para organizar un evento de semejante magnitud. "Los marroquíes son unos grandes apasionados del fútbol. Disfrutan muchísimo apoyando a su selección nacional con alegría y entusiasmo. Marruecos está preparado para recibir al mundo. ¡Viva Marruecos!", declaró.

Las palabras de Infantino llegan en un momento especialmente delicado para la FIFA. En los últimos días ha trascendido su intención de vender un porcentaje de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a empresas inversoras, una iniciativa que ha provocado el rechazo de las 55 asociaciones miembro, críticas con una propuesta que consideran perjudicial para el futuro del fútbol internacional.

Rechazo de la UEFA

"La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA. La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", señaló el organismo en un comunicado.

En un contundente comunicado, la UEFA advierte de que "la Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión... la Copa del Mundo no está en venta".