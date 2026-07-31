Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

FIFA

Infantino halaga a Marruecos y asegura que la final del Mundial 2030 se celebrará "en el país más bonito del mundo"

El presidente de la FIFA estuvo presente en el aniversario de la coronación de Mohamed VI.

Gianni Infantino

Gianni Infantino Europa Press

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

En plena polémica por su último proyecto al frente de la FIFA, Gianni Infantino viajó este jueves a Marruecos para participar en los actos del Día del Trono, que conmemoraron el 27.º aniversario de la coronación del rey Mohamed VI. Durante su visita, el presidente del organismo internacional elogió al país norteafricano y aseguró que el Mundial de 2030, que organizará junto a España y Portugal, será "el mejor de la historia".

"Será la mejor edición de los Mundiales porque se celebrará en el país más bello del mundo, Marruecos. Sin duda, será la Copa del Mundo más grande de la historia", afirmó Infantino, quien calificó su presencia en la celebración como "un verdadero honor y un gran placer".

El dirigente suizo también destacó la pasión de la afición marroquí por el fútbol y su capacidad para organizar un evento de semejante magnitud. "Los marroquíes son unos grandes apasionados del fútbol. Disfrutan muchísimo apoyando a su selección nacional con alegría y entusiasmo. Marruecos está preparado para recibir al mundo. ¡Viva Marruecos!", declaró.

Las palabras de Infantino llegan en un momento especialmente delicado para la FIFA. En los últimos días ha trascendido su intención de vender un porcentaje de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a empresas inversoras, una iniciativa que ha provocado el rechazo de las 55 asociaciones miembro, críticas con una propuesta que consideran perjudicial para el futuro del fútbol internacional.

Rechazo de la UEFA

"La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA. La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", señaló el organismo en un comunicado.

En un contundente comunicado, la UEFA advierte de que "la Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión... la Copa del Mundo no está en venta".

Muere Franco Baresi, leyenda del AC Milan y uno de los mejores defensores de la historia, a los 66 años

Franco Baresi, en una imagen de archivo

Publicidad

Deportes

Gianni Infantino

Infantino halaga a Marruecos y asegura que la final del Mundial 2030 se celebrará "en el país más bonito del mundo"

El alpinista Nirmal Purja

El famoso alpinista Nirmal Purja, entre los desaparecidos de la avalancha en el Broad Peak

Vinícius Jr.

Ultimátum del Real Madrid a Vinícius: ya no habrá más ofertas de renovación

Rodri Hernández
Real Madrid

Esta es la millonaria cifra que deberá pagar el Madrid si quiere hacerse con Rodri

Fermín Cacho, Abel Antón y Martín Fiz, en Novelda
Atletismo

Abel Antón, Martín Fiz y Fermín Cacho se reúnen tres décadas después de cambiar la historia del atletismo español

Carlos Alcaraz entrenando este viernes en Murcia
Tenis

Carlos Alcaraz realiza su primer entrenamiento al aire libre tras su lesión de muñeca

El murciano se ha entrenado este viernes en una pista exterior y parece listo para volver al circuito tras casi cuatro meses de baja.

Imagen de archivo del Broad Peak
Alpinismo

Tragedia en el Broad Peak: cuatro cuerpos localizado tras la desaparición de diez alpinistas en una avalancha

Entre los alpinistas desaparecidos se encuentra el reconocido escalador Nirmal Purja.

Slavko Vincic habla con Leo Messi durante la final del Mundial 2026

Slavko Vincic, arbitro de la final del Mundial: "Messi se comportó con deportividad durante todo el partido"

Una imagen del futbolista Bismar Córdoba

Muere Bismar Córdoba, futbolista colombiano de 33 años, a raíz de un cáncer

Carlos Espí celebra un gol con el Levante

El Real Madrid contrata a Carlos Espí para las próximas cinco temporadas

Publicidad