Las altas temperaturas dan una tregua este domingo con la presencia de tormentas ocasionales

La AEMET prevé que las temperaturas para este domingo se mantengan con cielos despejados en la mayor parte de la península. Por su parte, predominarán las temperaturas altas, aunque se registrarán descensos de los termómetros.

Sin embargo, tendremos noches tropicales, sin bajar de los 20 grados en el sureste peninsular, Baleares y en zonas del Mediterráneo al igual que en Canarias, se espera que los termómetros registren más de 25 grados.

En Galicia se registrarán nubes que podrán ser persistentes dejando brumas costeras. En el cuadrante nordeste se formará nubosidad de evolución, con algún chubasco ocasional en el Pirineo oriental y entorno del bajo Ebro y con probabilidad de ser localmente fuertes, y acompañados de granizo.

En Canarias se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes en las áreas occidentales. El alisio soplará con rachas muy fuertes.

Se espera que los termómetros aumenten a los 35 grados en amplias zonas del país, salvo en el tercio noroeste peninsular, pudiendo incluso llegar a los 40 grados en Gran Canaria, Alborán, Ebro y sureste peninsular. Por su parte, las mínimas aumentarán en Canarias e interiores de la mitad norte peninsular, con descensos en la mitad sur y pocos cambios en el resto.

Las máximas descenderán en la zona atlántica, de forma notable en Cádiz y en el oeste de Galicia. También se registrarán aumentos de las temperaturas en el Cantábrico, Canarias y en las zonas mediterráneas.

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