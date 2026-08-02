Tragedia en Perú: un accidente de avioneta turística deja 13 muertos

Una avioneta turística se estrelló este sábado en las inmediaciones de las emblemáticas Líneas de Nazca, en el sur de Perú, causando la muerte de las 13 personas que viajaban a bordo. La aeronave, operada por la empresa Aerodiana, realizaba un vuelo turístico para sobrevolar los famosos geoglifos cuando sufrió una emergencia en pleno trayecto, y terminó precipitándose a tierra.

Dos ciudadanos españoles, entre los fallecidos

Entre las víctimas mortales figuran once turistas extranjeros y los dos miembros de la tripulación, ambos de nacionalidad peruana. Según la información facilitada por las autoridades, entre los pasajeros había dos ciudadanos españoles, siete italianos y dos alemanes. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

Según los primeros datos de la investigación, la tripulación comunicó una situación de emergencia a la torre de control, poco antes de que se perdiera todo contacto con la aeronave. Tras recibir el aviso, equipos de emergencia, bomberos aeronáuticos y agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona del siniestro, donde confirmaron el fallecimiento de todos los ocupantes.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, han puesto en marcha los protocolos correspondientes para esclarecer las causas del accidente, que por el momento siguen bajo investigación. Los especialistas analizarán tanto el estado de la aeronave, como las circunstancias en las que se produjo la emergencia antes de determinar las posibles responsabilidades.

Por su parte, la compañía Aerodiana ha lamentado profundamente lo ocurrido y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas. La empresa ha asegurado que colaborará con las autoridades durante toda la investigación, y ha reiterado su compromiso con la seguridad de sus operaciones mientras se esclarecen los hechos.