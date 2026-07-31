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El famoso alpinista Nirmal Purja, entre los desaparecidos de la avalancha en el Broad Peak

El montañista es uno de los diez afectados por el alud. Ya se han encontrado cuatro cuerpos.

El alpinista Nirmal Purja

El alpinista Nirmal Purja @Nimsdai

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Daniel Caballero
Publicado:

El mundo del alpinismo permanece en vilo tras la tragedia ocurrida en el Broad Peak, una de las montañas más exigentes de Pakistán, de 8.047 metros de altitud. Una avalancha ha dejado, por el momento, cuatro montañistas fallecidos y otros seis desaparecidos, entre ellos el legendario alpinista nepalí Nirmal Purja.

La información fue confirmada por el presidente del Club Alpino de Pakistán, Irfan Arshad Khan, quien detalló que ya han sido recuperados cuatro cuerpos sin vida. Dos de las víctimas han sido identificadas como Pur Bahadur Gurung, de Nepal, y Nadhira Al Harthy, la primera mujer omaní que logró coronar el Everest.

Entre los desaparecidos figura Nirmal Purja, considerado una de las grandes figuras del alpinismo moderno. Junto a él participaban en la expedición Kili Pemba, Nima Sherpa, Gyalu Sherpa, Nawang Thindu Sherpa, el paquistaní Sohail Sakhi, el chino Wang Zhong y el estadounidense Mallory Geis. Todos habían viajado a Pakistán con el objetivo de alcanzar la cima del Broad Peak después de haber coronado previamente el Gasherbrum II, tal y como el propio Purja había compartido en sus redes sociales días antes de la expedición.

En una de sus últimas publicaciones, el alpinista reflejaba el respeto con el que afrontaba el desafío: "Mi única batalla era contra mí mismo. Cada día empujo mis propios límites. Broad Peak, no pido nada más que un ascenso seguro y un regreso seguro. No doy ninguna montaña por sentada. Desde el momento en que abandono el campo base estoy concentrado al cien por cien".

Purja, una auténtica leyenda del alpinismo, alcanzó fama mundial en 2019 al completar los 14 ochomiles del planeta en solo 190 días, pulverizando el récord que hasta entonces ostentaba el surcoreano Kim Chang-ho, quien había necesitado diez meses y seis días para lograr la misma hazaña. Aquel logro convirtió al nepalí en uno de los montañistas más admirados de su generación y en un referente de este deporte extremo.

Mientras continúan las labores de búsqueda en una de las zonas más complejas del Karakórum, la comunidad internacional del alpinismo sigue pendiente de cualquier novedad sobre el paradero de los desaparecidos y confía en que las condiciones permitan avanzar en las operaciones de rescate.

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