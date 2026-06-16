Semana clave para saber cuándo podría Alcaraz volver a las pistas: los tres posibles escenarios para su vuelta

Carlos Alcaraz lleva dos meses meses fuera de las pistas por la lesión en su muñeca derecha que frenó en seco al campeón de siete grand slam. Fue el pasado 14 de abril cuando el tenista de El Palmar se dañó esa parte clave de su cuerpo en su estreno en el Conde de Godó ante el fines Otto Virtanen, desde ese día ha renunciado a Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon, perdiéndose la parte clave de la temporada. Poco ha trascendido sobre el tipo de lesión que sufre el murciano, apenas un par de comunicados confirmando los torneos que se iba perdiendo y asegurando que se recuperación iba por el buen camino.

Tras varias semanas sin noticias, el pasado viernes se pudo ver a Carlos Alcaraz corriendo por un polígono próximo a El Palmar, su localidad natal, sin la férula que protegía su dañada muñeca derecha. Una secuencia que disparó la ilusión por poder ver el regreso del murciano para la gira de cemento en Estados Unidos, a finales de verano y en la que debería defender los títulos logrados el año pasado en Cincinnati y el US Open. Ahora, el periodista de RNE, Javier de Diego, ha informado que esta semana Carlos Alcaraz acudirá a Barcelona para someterse a pruebas médicas para ver cómo evoluciona su muñeca derecha y confirmar si puede comenzar la fase final de su recuperación para volver al circuito.

"El murciano evoluciona favorablemente y, si la semana pasada le vimos corriendo sin férula en la muñeca, esta que entra se antoja decisiva en su vuelta a las pistas. En los próximos días va a pasar revisión médica en Barcelona a las órdenes de doctor Cotorro. Si como se espera, las pruebas son positivas, empezaría la fase de readaptación al trabajo con raqueta y en unos días empezaría a tocar bola en la pista", informa Javier de Diego.

Los tres posibles torneos en los que podría regresar Carlos Alcaraz

El periodista de RNE sostiene que el murciano tendría tres posibles escenarios para su vuelta, siempre que las pruebas médicas que esta semana va a pasar en Barcelona muestren que la lesión en su muñeca ha sanado.

"Finales de julio en Los Cabos o Washington, o primeros de agosto en Montreal, posibles lugares para la reaparición del número dos del mundo, cuyo objetivo es defender el título en el US Open", explica Javier de Diego.

El ATP500 de Washington se jugará del 27 de julio al 1 de agosto, mientras que el ATP250 de Los Cabos (México) se disputará del 27 de julio al 1 de agosto. Sería las dos fechas más prematuras para un posible regreso del campeón de siete grand slam. El otro escenario para su posible vuelta sería en el ATP1000 de Montreal (del 2 al 13 de agosto).

El último ATP1000 previo al US Open sería el Masters de Cincinnati, del 13 al 23 de agosto. El US Open, grand slam en el que Carlos Alcaraz es el actual campeón, se jugará del 31 de agosto al 13 de septiembre.