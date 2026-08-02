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Un terremoto de magnitud 3,9 sacude con fuerza la Región de Murcia

El epicentro del seísmo registrado este domingo en la Región de Murcia se ha localizado en Librilla, con una profundidad de cinco kilómetros.

Un terremoto de magnitud 3,9 sacude con fuerza la ciudad de Murcia

Un terremoto de magnitud 3,9 sacude con fuerza la ciudad de Murcia IGN Sismología

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Anna Martín
Publicado:

La Región de Murcia ha registrado este domingo, a las 11:59 horas, un terremoto de magnitud 3,9 en la escala de Richter y con una profundidad de cinco kilómetros.

Tal y como ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, el epicentro del seísmo se ha localizado en Librilla. En concreto, en las inmediaciones de Barqueros, una pedanía situada entre este municipio y Mula.

Aunque en un primer momento el sistema de alertas de Google estimó la magnitud del terremoto en 4,5, tanto el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) la han rebajado posteriormente a 3,9.

Según el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia, por el momento no se han registrado daños personales ni materiales. No obstante, se están recibiendo numerosas llamadas de ciudadanos que han sentido el temblor.

Otros terremotos de Murcia

El terremoto de este domingo ha sido el de mayor magnitud registrado en la Región de Murcia en los últimos años. Hasta ahora, el seísmo más destacado de los últimos meses se produjo el pasado diciembre y alcanzó una magnitud de 2,6. Antes de eso, en 2024, un temblor de 3,3 con epicentro en Ricote también fue percibido por numerosos vecinos, mientras que en 2018 Mula registró otro seísmo que rozó los 4 grados.

La Región de Murcia se encuentra en una de las zonas con mayor actividad sísmica de la península ibérica, por lo que este tipo de fenómenos son relativamente habituales. No obstante, la mayoría de los terremotos que se registran son de baja magnitud y no provocan daños.

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