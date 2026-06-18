Paula Badosa resurge con una gran victoria ante Coco Gauff en Berlín: "Finalmente me vi a mí misma en la pista"

Paula Badosa logró este miércoles una gran victoria, con remontada incluida, ante la estadounidense Coco Gauff (1-6, 6-3 y 6-2), séptima del mundo. El triunfo fue muy emotivo para una Badosa que hace un año se lesionó en el mismo escenario, el WTA500 de Berlín. La jugadora catalana no lograba encadenar dos victorias consecutivas desde el torneo de Charleston, habiendo sufrido derrotas en la primera ronda de Linz, Stuttgart, Madrid y Balduque.

La victoria ante Coco Gauff fue la quinta lograda por Badosa ante la ganadora de dos grand slam (Roland Garros 2025 y US Open 2023), el primer triunfo sobre hierba. La española mostró un nivel que hacía mucho no se le veía sobre una pista de tenis, y eso que cedió el primer set de forma clara. Pero Paula Badosa resurgió de forma brillante para remontar y cerrar el choque en hora y 37 minutos.

"Verte a mí misma jugando de nuevo a este nivel significa mucho para mí"

Badosa jugará en cuartos de final ante la ganadora del duelo entre la checa Linda Noskova y la francesa Diane Perry. La tenista española se mostró emocionada tras el triunfo ante Coco Gauff y tardó casi 30 segundos en poder hablar a pie de pista.

"Puedes ver que estoy muy emocionada. Ha sido muy duro. Hace un año aquí me lesioné. Desde entonces no he podido jugar de manera constante. He pasado por mucho profesionalmente, pero también personalmente. Verte a mí misma jugando de nuevo a este nivel significa mucho para mí", admitió Badosa.

"Sé que solo son un par de partidos, pero para mí es más el nivel que jugué hoy contra Coco. Ella empezó increíblemente bien y yo seguí creyendo. Creo que finalmente me vi a mí misma en la pista hoy", explicó la tenista catalana.

"Ha sido un partido muy difícil. Coco es una persona que respeto muchísimo y ella misma sabe que es una de mis jugadoras favoritas en el circuito y siempre es una batalla contra ella y te lleva siempre al límite", analizó la española.

"Siempre ayuda ganar partidos así y sobre todo con el nivel de juego que he hecho. La temporada de hierba es muy corta pero es una temporada donde hay que ser muy agresiva y donde los primeros tiros son muy importantes. Y lo he hecho perfectamente", concluyó Paula Badosa.

"Linda es una jugadora muy agresiva y muy peligrosa y esta superficie, le gusta mucho. Será un partido durísimo y Siane Perry juega muy bien", señaló sobre su siguiente partido.