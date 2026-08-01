Muere Nirmal Purja, junto a nueve escaladores, en una avalancha en el Broad Peek: subió los 14 ochomiles en 190 días

Se ha confirmado la peor de las noticias. Nirmal Purja, alpinista de 43 años conocido por ser el primer hombre en subir los 14 'ochomiles' en 190 días, ha fallecido tras una avalancha en el Broad Peek, la decimosegunda montaña más alta del planeta (8051 metros). Además de Purja, los otros nueve escaladores han perdido la vida.

Se confirma el fallecimiento de los diez escaladores

El que fuera soldado del ejército británico formaba parte de una expedición junto a otros nueve escaladores que se vieron sorprendidos por una avalancha el pasado jueves cuando estaban a 6.600 metros de altitud, concretamente en el tránsito del Campo 2 al 3.

A lo largo de las últimas horas y debido al mal tiempo, las fuerzas de rescate no pudieron dar con todos los cuerpos, pero este sábado confirmaron el fallecimiento de todos los alpinistas que se vieron afectados por la avalancha. Hace apenas unas horas, Elite Exped, la agencia de expediciones dirigida por Purja, anunciaba la tragedia con un comunicado en redes sociales:

"Hoy, con profunda tristeza e inmenso dolor, confirmamos que Nirmal 'Nimsdai' Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de la expedición, lamentablemente, no sobrevivieron.

Hoy lloramos no solo a Nims, sino a todas las vidas perdidas en esta tragedia, incluidos sus fieles compañeros de escalada y guías, Pur Bahadur Gurung (Yukta) y Nima Sherpa. Expresamos nuestras más profundas condolencias, pensamientos y oraciones a sus familias, amigos y seres queridos. No hay palabras que puedan aliviar el dolor de una pérdida tan inimaginable, y pedimos a todos que respeten su privacidad mientras atraviesan su duelo.

También queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los equipos de búsqueda y rescate y a todas las personas que apoyaron las labores de respuesta en circunstancias increíblemente difíciles. Por respeto a todas las familias afectadas, no haremos más comentarios aparte de la información confirmada por las autoridades competentes. Nims, y a todos los que perdieron la vida: nunca serán olvidados. Su espíritu, su propósito y su legado seguirán inspirando a las generaciones venideras.

El mundo ha perdido a uno de los más grandes alpinistas de la historia; un líder que inspiró a millones con su valentía, humildad y la firme convicción de que el potencial humano es mucho mayor de lo que a menudo imaginamos. Más allá de sus extraordinarios logros, quiso demostrar al mundo lo que era posible cuando uno se atrevía a soñar en grande, creía en sí mismo y se negaba a aceptar las limitaciones. Con sus acciones, inspiró a millones de personas a creer que ellas también podían alcanzar mucho más de lo que jamás habían pensado posible.

Su visión, liderazgo y determinación hicieron de Elite Exped, la Fundación Nimsdai, Skydive Nimsdai y la Tienda Nimsdai lo que son hoy. Su legado perdurará en las innumerables vidas que transformó y en las personas a las que inspiró a escalar sus propias montañas", dice el comunicado de Elite Exped.

Antes de confirmarse el fallecimiento de Purja, los equipos de rescate habían encontrado cuatro cadáveres, y ha sido este sábado cuando han localizado el resto (otros seis), todos ellos sin vida.

Adiós a uno de los mejores escaladores del mundo

Fue en 2019 cuando Purja, antiguo soldado del cuerpo de élite del ejército británico, completó los 14 ochomiles en un tiempo récord de 190 días, pulverizando así el registro que tenía el coreano Kim Chang-Ho, que tardó siete años, 10 meses y seis días entre 2005 y 2013. Un récord que se adjudicó en 2023 la noruega Kristin Harila al completar los 14 'ochomiles' en 93 días.

El de Nepal superó hace un año las 50 ascensiones en los ochomiles, 22 de ellas sin oxígeno suplementario. El último 'ochomil' que subió fue el Gasherbrum II hace dos semanas, elevando la cifra a 57 ascensiones. Evitó la muerte años antes (2022) en un salto de paracaídas en Sevilla en el que falleció su instructor.

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