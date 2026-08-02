Carrera
Carmen Pérez, la española que ha batido un récord en el Valle de la Muerte: "Llegó a haber 52 grados"
La corredora ganó en categoría femenina y fue segunda en la general, solo superado por un hombre. Completó 217 kilómetros a más de 50 grados en apenas 21 horas.
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El Valle de la Muerte, ubicado el desierto de Mojave, en California, ha acogido la carrera de ultrafondo más dura del mundo: 217 kilómetros a más de 50 grados de temperatura.
Estableció el récord: completó 217 km en 21 horas y 5 minutos
Unas condiciones extremas bajo las que ha hecho historia una española, Carmen Pérez, una corredora valenciana que ha batido el récord de la prueba al completarla en 21 horas y 5 minutos. Pérez se impuso en categoría femenina y terminó segunda en la general, incluidos hombres y mujeres.
Corrió bajo 52 grados...
El recorrido es brutal, 217 kilómetros que se completan a más de 50 grados en un escenario conocido como el Valle de la Muerte. Y es allí donde una española acaba de hacer historia, Carmen Pérez se impuso en la Badwater, considerada la carrera más extrema del mundo y batiendo el récord femenino: "Ni en mis mejores sueño habría imaginado cruzar la línea de meta en primera posición... y haciendo récord de la prueba", explica a Antena 3 Deportes.
"Hubo olas de calor en las que alcanzamos los 51 y los 52 grados, fueron momentos algo más difíciles", cuenta Carmen Pérez.
No obstante, el éxito empezó mucho antes de la carrera: "Hicimos entrenamientos a temperaturas de 53 grados", y aun así, ni ella misma sabía como respondería su cuerpo: "Salía con miedo porque decía 'esto va a ser muy duro'... El recorrido es durísimo y la temperatura es extrema".
21 horas seguidas sin descanso
Carmen estuvo más de 21 horas corriendo sin descansar: "Hay personas que no lo conciben y te dicen '¿pero no has parado a dormir?', y les digo 'no, no he parado nada'". Avanzada la carrera, Carmen vio el récord a su alcance, y ahí ya nada podía fallar, el Valle de la muerte lo ha conquistado una española.
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