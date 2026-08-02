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Muere Faten, promesa del fútbol marroquí de 20 años, en su intento de llegar a Ceuta: "Su sueño terminó antes de comenzar"

La joven jugadora perdió la vida ahogada mientras intentaba llegar a la costa de Ceuta.

Faten Ben Amar El Azizi, jugadora fallecida en su intento de llegar a Ceuta

Faten Ben Amar El Azizi, jugadora fallecida en su intento de llegar a Ceuta Redes sociales

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Faten Ben Amar El Azizi, futbolista marroquí de 20 años, es una de las fallecidas de la mayor crisis migratoria que se recuerda en España. Cerca de 60.000 personas entraron en territorio español entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio, de los cuales se calcula que cerca de 50.000 han sido devueltos a su país de origen, y 72 personas han perdido la vida mientras intentaban entrar a nado.

La jugadora, de 20 años de edad, falleció al intentar llegar a nado a la costa ceutí, tal y como ha informado su equipo, el Maghreb Atlético Tetuán.

"No buscaba una fama ni aventura"

En un comunicado compartido por la entidad aseguran que Faten Ben Amar "no buscaba fama ni aventura", sino "una vida mejor y un futuro que creía que le esperaba al otro lado de la frontera. Quería abrir una nueva puerta para su futuro, pero su viaje terminó antes de llegar a su destino, después de perder su vida durante un intento de alcanzar la ciudad de Ceuta".

El Gobierno ha informado que la cifra de fallecidos ha aumentado a 72, pero se calcula, según medios marroquíes, que aproximadamente otras 20 personas murieron en suelo marroquí (travesía de Fnideq, Castillejos) mientras intentaban cruzar a nado a Ceuta.

La preocupación de Felipe VI

Ante esta situación, el rey Felipe VI ha trasladado su preocupación e indignación por lo sucedido y ha defendido que el Estado debe proteger la seguridad de Ceuta y Melilla, además de trabajar para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse. El monarca mantiene contacto con el Gobierno y con los responsables de ambas ciudades autónomas para seguir de cerca la evolución de la crisis.

Hasta el papa León XIV expresó este domingo en que se puedan encontrar "soluciones de paz, estabilidad y justicia" ante la crisis migratoria de Ceuta, según dijo en español en los llamamientos posteriores al rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

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