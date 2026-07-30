El brutal look de Carlos Alcaraz antes de su vuelta a las pistas

Todavía no ha vuelto a las pistas y Carlos Alcaraz ya centra toda la atención de los medios y el mundo del tenis. Un día después de publicar un vídeo en su cuenta de Instagram en el que se le podía ver entrenando a un nivel alto y usando su mano derecha, el campeón de siete grand slam ha mostrado su nuevo look para su esperado regreso al circuito.

Si bien es verdad que ya se había podido ver al jugador de El Palmar con un pelo bastante largo en los últimos actos públicos a los que había acudido, como la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, este jueves ha sorprendido a todos luciendo unas trenzas tipo africanas.

Carlos Alcaraz, fuera de las pistas desde mediados de abril por una lesión en su muñeca derecha, ya ha acostumbrado a los aficionados a sus cambios de look y de peinado. Antes del US Open del año pasado, el murciano apareció en Flushing Meadows con la cabeza completamente rapada y, semanas después, decidió aplicar un tinte platino a su pelo que también despertó muchas reacciones.

Tras arrancar el 2026 con el pelo muy corto y conquistando el Open de Australia, Carlos Alcaraz se ha dejado crecer el pelo y ahora ha decidido probar un nuevo estilismo, justo antes de su previsible vuelta a las pistas en el Masters de Cincinnati, del 13 al 23 de agosto.