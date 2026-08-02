Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresión

Un hombre de 26 años ingresado grave en el hospital tras sufrir una agresión al salir de una discoteca de Madrid

Los hechos han sucedido esta madrugada en las inmediaciones de la discoteca Colonial, en la zona de Príncipe Pío.

Hospital Universitario de Burgos

Hospital Universitario de Burgos Europa Press

Publicidad

Juan Vivancos
Publicado:

Un joven de 26 años permanece ingresado en estado grave después de sufrir una agresión a la salida de una discoteca del Paseo de la Florida, en la zona de Príncipe Pío, durante la madrugada de este domingo.

Los hechos ocurrieron sobre las 5:20 horas. Según Emergencias Madrid, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico moderado-grave al caer al suelo y golpearse la cabeza tras recibir una agresión. Los sanitarios del Samur-Protección Civil lo estabilizaron, lo intubaron en el lugar y lo trasladaron al Hospital Clínico en estado grave.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado que la agresión se produjo tras una pelea a la salida de la discoteca Colonial. Cuando los agentes llegaron encontraron al joven inconsciente en el suelo y con un sangrado en un oído.

La investigación apunta a que la víctima, que se encontraba en estado ebrio, había sido expulsada del local por causar molestias a otros clientes. Ya en el exterior, otro joven, también de 26 años y de nacionalidad española, presuntamente le propinó una bofetada que provocó su caída. El presunto agresor ha sido detenido por un delito de lesiones.

Otro joven de 26 años, detenido

Además, otro joven de 26 años ha sido detenido este domingo tras, presuntamente, apuñalar a un hombre de unos 20 años con un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros en la calle Carretas, en pleno centro de Madrid. La Policía Nacional investiga las circunstancias de esta segunda agresión.

Cinco encapuchados asaltan una joyería en Barcelona y huyen del establecimiento en menos de un minuto

Cinco encapuchados asaltan una joyería en Barcelona y huyen del establecimiento en menos de un minuto

Publicidad

Sociedad

Hospital Universitario de Burgos

Un hombre de 26 años ingresado grave en el hospital tras sufrir una agresión al salir de una discoteca de Madrid

Crisis migratoria

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El número de migrantes muertos en la entrada masiva a Ceuta se eleva a 72

Un terremoto de magnitud 3,9 sacude con fuerza la ciudad de Murcia

Un terremoto de magnitud 3,9 sacude con fuerza la Región de Murcia

Nancy Pelosi en la Asamblea Nacional de Seúl
Efemérides

Efemérides de hoy 2 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 2 de agosto?

El incendio de Fermoselle, Zamora
Incendio

Los vecinos de Zamora regresan a sus casas tras el incendio que baja a nivel 1 de peligrosidad

Imagen de un grupo de migrantes llegando a Ceuta
CRISIS MIGRATORIA

Ceuta vuelve poco a poco a la normalidad con miles de migrantes de regreso a Marruecos y el pulso político abierto

En las últimas 48 horas, Ceuta ha vivido una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. Este sábado, la situación comienza a estabilizarse: la mayoría de los migrantes que accedieron a la ciudad ya ha regresado a Marruecos y la normalidad vuelve poco a poco a las calles.

Juan José Vivas, presidente de Ceuta
Crisis migratoria

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta: "Hemos sido vilipendiados y maltratados por Marruecos"

El mandatario ceutí ha dejado caer que todavía siguen en la ciudad entre 10.000 y 15.000 inmigrantes. Vivas ha señalado a Marruecos como culpable: "Se ha puesto en jaque la soberanía nacional" y ha pedido al gobierno "medidas acordes a lo sucedido".

Bomberos en el centro comercial de La Vaguada

Desalojan el centro comercial de La Vaguada, en Madrid, tras un incendio en unos contenedores

Un bombero sufre quemaduras de segundo grado por un incendio forestal en Badajoz

Un bombero sufre quemaduras de segundo grado por un incendio forestal en Extremadura

Imagen de archivo de autocaravanas.

Muere una niña de 13 años en un accidente entre una autocaravana y un camión en Benicàssim (Castellón)

Publicidad