Un hombre de 26 años ingresado grave en el hospital tras sufrir una agresión al salir de una discoteca de Madrid

Un joven de 26 años permanece ingresado en estado grave después de sufrir una agresión a la salida de una discoteca del Paseo de la Florida, en la zona de Príncipe Pío, durante la madrugada de este domingo.

Los hechos ocurrieron sobre las 5:20 horas. Según Emergencias Madrid, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico moderado-grave al caer al suelo y golpearse la cabeza tras recibir una agresión. Los sanitarios del Samur-Protección Civil lo estabilizaron, lo intubaron en el lugar y lo trasladaron al Hospital Clínico en estado grave.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado que la agresión se produjo tras una pelea a la salida de la discoteca Colonial. Cuando los agentes llegaron encontraron al joven inconsciente en el suelo y con un sangrado en un oído.

La investigación apunta a que la víctima, que se encontraba en estado ebrio, había sido expulsada del local por causar molestias a otros clientes. Ya en el exterior, otro joven, también de 26 años y de nacionalidad española, presuntamente le propinó una bofetada que provocó su caída. El presunto agresor ha sido detenido por un delito de lesiones.

Otro joven de 26 años, detenido

Además, otro joven de 26 años ha sido detenido este domingo tras, presuntamente, apuñalar a un hombre de unos 20 años con un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros en la calle Carretas, en pleno centro de Madrid. La Policía Nacional investiga las circunstancias de esta segunda agresión.