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Hallan el cadáver de un delegado de Sevilla cerca de unas vías del tren

El cadáver del ciclista fue localizado en la mañana de este pasado viernes.

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Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos en el Parlamento andaluz en Huévar (Sevilla), ha fallecido tras sufrir un accidente de bicicleta. El cuerpo sin vida fue encontrado por la Guardia Civil este pasado viernes en un camino cercano a las vías del tren entre los municipios sevillanos de Huévar del Aljarafe y Pilas.

El hallazgo del cuerpo se produjo en la mañana de este pasado viernes tras ser localizado por una patrulla de la Guardia Civil de Pilas.

Un accidente o un problema médico

La Benemérita señaló que ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, y vislumbrar si la muerte se produjo por un accidente o porque sufriera un problema médico cuando realizaba alguna ruta.

Según la información facilitada por Diario de Sevilla, Iñaki González-Pol trabajaba como delegado de Protección de Datos en el Parlamento de Andalucía y llevaba vinculado al Defensor del Pueblo Andaluz desde el año 2006. Antes, estuvo trabajando para Garrigues Abogados.

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