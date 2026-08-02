Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El número de migrantes muertos en la entrada masiva a Ceuta se eleva a 72

La crisis migratoria en Ceuta continúa este domingo, aunque la situación comienza a estabilizarse tras tres días marcados por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. El balance provisional deja 72 fallecidos y un importante despliegue de las Fuerzas Armadas, y de las fuerzas de seguridad para controlar la frontera y mantener el orden en la ciudad.

Ante esta situación, el rey Felipe VI ha trasladado su preocupación e indignación por lo sucedido y ha defendido que el Estado debe proteger la seguridad de Ceuta y Melilla, además de trabajar para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse. El monarca mantiene contacto con el Gobierno y con los responsables de ambas ciudades autónomas para seguir de cerca la evolución de la crisis.

Mientras tanto, Estados Unidos ha endurecido su recomendación de viaje para Ceuta, aconsejando reconsiderar cualquier desplazamiento a la ciudad por motivos de seguridad. Además, los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el próximo martes para analizar la situación y coordinar una respuesta conjunta.

El Gobierno cifra 72 migrantes muertos intentando entrar a Ceuta desde Marruecos

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha cifrado en 72 los migrantes fallecidos que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves que produjo la llegada de 50.000 personas a la ciudad.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este domingo, el delegado del Gobierno ha lamentado el fallecimiento de estas "personas inocentes" que han perdido la vida intentando acceder a ciudad.

Además, Pérez Triano ha asegurado que trabajarán para acelerar los expedientes de las personas que han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días con el objetivo de ejecutar los retornos "lo antes posible"

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