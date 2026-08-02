CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El número de migrantes muertos en la entrada masiva a Ceuta se eleva a 72
La presión en la frontera de Ceuta obliga a reforzar la seguridad mientras al menos 72 personas han muerto intentando llegar a nado.
- Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta: "Hemos sido vilipendiados y maltratados por Marruecos"
- Feijóo asegura que esta crisis migratoria se produce por "las decisiones fallidas del Gobierno": "Es una vergüenza"
- Marlaska dice no ser "adivino" para saber si una crisis migratoria como la de Ceuta volverá a repetirse
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La crisis migratoria en Ceuta continúa este domingo, aunque la situación comienza a estabilizarse tras tres días marcados por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. El balance provisional deja 72 fallecidos y un importante despliegue de las Fuerzas Armadas, y de las fuerzas de seguridad para controlar la frontera y mantener el orden en la ciudad.
Ante esta situación, el rey Felipe VI ha trasladado su preocupación e indignación por lo sucedido y ha defendido que el Estado debe proteger la seguridad de Ceuta y Melilla, además de trabajar para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse. El monarca mantiene contacto con el Gobierno y con los responsables de ambas ciudades autónomas para seguir de cerca la evolución de la crisis.
Mientras tanto, Estados Unidos ha endurecido su recomendación de viaje para Ceuta, aconsejando reconsiderar cualquier desplazamiento a la ciudad por motivos de seguridad. Además, los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el próximo martes para analizar la situación y coordinar una respuesta conjunta.
El Gobierno cifra 72 migrantes muertos intentando entrar a Ceuta desde Marruecos
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha cifrado en 72 los migrantes fallecidos que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves que produjo la llegada de 50.000 personas a la ciudad.
En una comparecencia ante los medios de comunicación este domingo, el delegado del Gobierno ha lamentado el fallecimiento de estas "personas inocentes" que han perdido la vida intentando acceder a ciudad.
Además, Pérez Triano ha asegurado que trabajarán para acelerar los expedientes de las personas que han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días con el objetivo de ejecutar los retornos "lo antes posible"
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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | El Papa León XIV confía en encontrar "soluciones de paz, estabilidad y justicia"
Como cada domingo, se celebra en la Plaza de San Pedro de el Vaticano (Roma) el rezo del Ángelus, aquí el Santo Padre ha exclamado que confía en que se puedan encontrar "soluciones de paz, estabilidad y justicia" ante la crisis migratoria de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Vox califica de "vergüenza" la medida para blindar la frontera de Ceuta
La cuenta de Vox en X ha publicado un vídeo observando lo que está ocurriendo por las calles de Ceuta.
Han calificado de vergüenza "la nueva burla de Sánchez a España y a los españoles".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos
Desde que se produjera la crisis migratoria en Ceuta, el jueves pasado, las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos.
En estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días previos a esa entrada masiva el jueves. Incluso otros podrían haber entrado y salido en más de una ocasión, según han precisado las fuentes a EFE.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Socialistas europeos piden a Von der Leyen aclarar las normas de Schengen
El Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo pidió en una carta este sábado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "intervenir de inmediato" para aclarar las normas del espacio Schengen, después de que Italia impusiera controles fronterizos a España tras la crisis migratoria de Ceuta.
La vicepresidenta, Ana Catarina Mendes, cuestionó en el mensaje los "fundamentos objetivos" para justificar la reintroducción de controles en fronteras interiores, después de que Von der Leyen confirmase que no ha habido movimientos desde Ceuta hacia la España continental y la UE. Por ello, instó a la Comisión a que aclare si, de hecho, se han cumplido estas condiciones legales y, en caso contrario, a que ejerza plenamente su papel de guardiana de los Tratados.
El grupo europeo socialista expresó, además, su preocupación por "la tergiversación deliberada por parte de ciertos gobiernos al aprovechar la situación con fines políticos" y acusaron a la derecha y extrema derecha de reaccionar cerrando las fronteras en lugar de mostrar "solidaridad y apoyo a España", con una clara referencia a Italia.
En este mismo sentido, el PSE condenó "las campañas coordinadas de desinformación, amplificadas por actores de Estados Unidos, Israel y la extrema derecha europea".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Vox denuncia la crisis migratoria de Ceuta
En la cuenta de X de Vox han publicado un vídeo de Ceuta acompañado de un mensaje tirándole un dardo envenenado al gobierno de Pedro Sánchez.
En esta publicación lo han titulado como: "En Ceuta, comprobando la nueva mentira de Sánchez".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Actualización de los 72 migrantes muertos en Ceuta
El Gobierno ha cifrado que 72 migrantes han muerto intentando entrar a Ceuta desde Marruecos.
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha cifrado en 72 los migrantes fallecidos que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves que produjo la llegada de 50.000 personas a la ciudad.
En una comparecencia ante los medios de comunicación este domingo, el delegado del Gobierno ha lamentado el fallecimiento de estas "personas inocentes" que han perdido la vida intentando acceder a ciudad.
Además, Pérez Triano ha asegurado que trabajarán para acelerar los expedientes de las personas que han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días con el objetivo de ejecutar los retornos "lo antes posible"
Según ha explicado, se ha incrementado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas hasta alcanzar casi 3.000 agentes y militares, que permanecerán en Ceuta "el tiempo que sea necesario" .
Sobre la situación en la calle, ha reiterado que actualmente "queda mucha menos gente de la que entró" y que se han producido "muchísimas salidas", si bien ha admitido la dificultad de ofrecer datos definitivos.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | 72 migrantes muertos en Ceuta
El Gobierno ha cifrado que 72 migrantes han muerto intentando entrar a Ceuta desde Marruecos.
En la comparecencia del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado este domingo que el último dato oficial de fallecidos en el intento de entrada desde Marruecos es de 72.
También ha defendido el dispositivo policial desplegado el jueves y ha asegurado que actualmente hay 3.000 agentes que se mantendrán “el tiempo que sea necesario”.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Santiago Abascal llega a Ceuta
El líder de Vox, Santiago Abascal ha llegado ya a Ceuta para denunciar la crisis migratoria que se vive desde el jueves pasado. Allí, se encuentra con el líder de su partido en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Guardias civiles denuncian falta de medios y piden un gran acuerdo político
Tras lo ocurrido en Ceuta, la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha denunciado la falta de medios, la falta de previsión y la falta de solidaridad europea, y ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos a trabajar juntos para que esto no vuelva a repetirse.
A través de un comunicado, la asociación de la Guardia Civil ha hecho balance de una semana "devastadora", que ha vuelto a resumir las condiciones en las que trabajan los guardias civiles. Por ello, AUGC ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos, sin excepción, para trabajar juntos en un gran acuerdo que garantice que episodios como este no vuelvan a repetirse y que, si se producen, la respuesta del Estado sea rápida, coordinada y con un mando único.
Estos efectivos sufren servicios interminables sin relevos suficientes, se enfrentan al rescate de cadáveres, también de menores, sin apoyo psicológico afrontando agresiones al interceptar entradas por el vallado y un ven una absoluta falta de previsión en los despliegues.
"La frontera sur de España es la frontera sur de Europa. Protegerla, y proteger a quienes la protegen, no es una cuestión de siglas: es una cuestión de Estado", concluye el comunicado.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Comparecencia del Delegado del Gobierno de Ceuta
En la mañana de este domingo ha comparecido Miguel Ángel Pérez Triano, Delegado del Gobierno de Ceuta, expresando que "está convencido de que Ceuta vuelva poco a poco a la normalidad".
Debido al aumento de las entradas irregulares por mar se han tomado medidas para aumentar la seguridad ciudadana.
Por eso, desde el pasado 8 de julio, el Tribunal Supremo sentenció la prohibición del rechazo en frontera de personas que entraban irregularmente por mar, ya que se interpretaba que "había que sortear un elemento de contención y no lo había en el mar".
Se han contado con elementos de contención como unas boyas a 500 metros de longitud, unas boyas fondeadas que han facilitado las Fuerzas Armadas.
Además, se ha desplegado un gran equipo de efectivos formado por el aumento del servicio marítimo de la Guardia Civil en nueve personas, la mejora de los recursos del servicio marítimo con la embarcación Río Sil, reorganización de efectivos de la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana, aumento de la Brigada para asumir toda la documentación de las personas que van entrando, a lo que se conoce técnicamente como el 'triaje'.
Por su parte, se empezó a organizar lo que se considera "cate", un espacio que se afronta con la puesta de funcionamiento del Plan Europeo de Migración y Asilo, que según Pérez Triano "consiste en un lugar donde la Policía Nacional pueda tener a las personas migrantes para realizar el triaje, y antes de que puedan entrar al CETI".
Estas fueron algunas de las medidas para gestionar "la extraordinaria puesta en marcha de esta compleja situación migratoria". Por ello, desde el jueves se activaron todos los recursos del Estado para enfrentarse a esta crisis migratoria en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Las palabras de Miguel Tellado (secretario del PP) al Gobierno
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha comentado, este domingo, que el Gobierno debería desplegar "todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta para que no quede ni uno de los inmigrantes ilegales que han entrado de forma ilegal" en los últimos días.
Tellado ha explicado que las comunidades autónomas deben acoger a los menores que Ceuta, y en menor medida Melilla, no pueden acoger ya por tener sus dispositivos asistenciales saturados.
"Me parece un disparate que el Gobierno que ha provocado el problema que estamos sufriendo hoy en Ceuta pretenda que arreglen las consecuencias de ese problema las comunidades autónomas", ha señalado Tellado, y ha continuado explicando que lo sucedido en las dos ciudades autónomas no es una crisis migratoria sino una "crisis de política exterior, una crisis de seguridad".
Por eso, entiende que "le corresponde al Gobierno de la Nación poner los medios para que los que han entrado ilegalmente en España sean devueltos de forma inmediata a Marruecos".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Críticas a Sánchez por parte de su oposición
Ayer, Pedro Sánchez, como cada sábado, nos sorprendía publicando en su cuenta de TikTok un vídeo recomendando su 'playlist' dedicado para este fin de semana. Por ello, ha desencadenado numerosas críticas al político.
Sánchez comparte en sus redes sociales todas las semanas sus recomendaciones de lectura y música y no ha sido menos este, hay quien cree que debido a la situación que atraviesa España no era el momento de compartir este tipo de contenido y quien piensa que a pesar de todo, debe prevalecer la normalidad, el debate está servido.Dolors Monserrat, presidenta vicepresidenta portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo desde 2019, ha expresado en su cuenta de X que en medio de una crisis migratoria como la de Ceuta, que el presidente del Gobierno se dedique a recomendar música mientras intenta mirar a otro lado.
Monserrat ha afirmado que "siento vergüenza como española por un presidente que, en la peor crisis migratoria de la historia, se dedica a subir recomendaciones en TikTok".
"Siento vergüenza como europea de que 22 primeros ministros de la Unión Europea consideren que tenemos a un paria al frente y hayan perdido el respeto por el gobierno de España".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | La AUGC pide a la UE una política de fronteras que "no dependa" de terceros países
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha reclamado a la Unión Europea una política fronteriza propia que "no dependa de terceros Estados y que puedan usarla como moneda de presión", en relación a lo ocurrido en Ceuta desde el jueves pasado.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la asociación ha afirmado que la ciudad "vuelve a respirar" y que el proceso de vuelta avanza con fluidez. La AUGC la labor que están haciendo los guardias civiles, policías y militares desplegados en la frontera, así como la respuesta y con dignidad de los vecinos ceutíes ante esta crisis.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Se elevan a 1.149 las asistencias sanitarias a migrantes en Ceuta tras la entrada masiva
Las atenciones sanitarias a las personas han aumentado a 1.149, uno de ellos herido grave y pendiente de ser evacuado a la península. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha destacado que continúa prestando asistencia sanitaria "con normalidad" dentro del dispositivo especial activado.
Los recursos de Atención Primaria han atendido a 902 personas, de ellas 342 en el centro de salud de Otero; otras 40 en el centro de salud del Tarajal; 20 en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria; y 500 por los cuatro equipos asistenciales del 061. En el Hospital Universitario de Ceuta se han registrado 247 asistencias, desarrollándose la actividad "con normalidad y sin incidencias destacables".
En relación a los pacientes ingresados permanecen hospitalizados dos personas en la UCI: uno en Pediatría, uno en Obstetricia, dos recién nacidos gemelares en Neonatología, dos pacientes en planta Quirúrgica y 5 pacientes en Observación de Urgencias.
El dispositivo especial permanecerá activo mientras las circunstancias lo requieran.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Aumentan las denuncias de los desaparecidos
En las últimas horas, han aumentado las denuncias de desaparecidos por las familias marroquíes por la entrada masiva a Ceuta del pasado jueves, 30 de julio, sobre todo al conocer que nuevas cifras de fallecidos.
Los familiares y amigos de estas personas, entre ellas muchos menores de edad, han utilizado las redes sociales para encontrar a sus seres queridos.
Se ha recomendado a estos familiares que presenten la correspondiente denuncia para poder cotejar los datos con los cadáveres que han sido encontrados en el entorno del espigón fronterizo.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Calma en la frontera de Melilla, limitada la circulación por la Operación Paso del Estrecho
Después de día y medio de cierre de la frontera de Melilla, y tras pasar una noche tranquila, según han informado fuentes policiales a EFE, se reabre el paso fronterizo de Beni-Enzar continúa su actividad de modo fluido y ordenado. Sin embargo, en estos momentos se encuentra limitada a los vehículos de la Operación Paso del Estrecho.
Durante esta noche, los únicos vehículos que han podido pasar a Marruecos vehículos de personas residentes en Melilla, aunque alrededor de las seis de la mañana, con la llegada de un nuevo barco procedente de Málaga, se ha vuelto a restringir el Paso del Estrecho.
De esta manera, se está priorizando a los 400 vehículos que han desembarcado en dirección a la frontera poco antes de amanecer.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Así instala la Guardia Civil las barreras de contención en Ceuta
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Los ministros de Interior de la UE se reunirán de urgencia el martes
Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) se reunirán "de urgencia" el próximo martes para hablar sobre la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta en los últimos días.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | El Sindicato Médico de Ceuta denuncia una "catástrofe asistencial" tras la entrada masiva
El Sindicato Médico de Ceuta denunciaba este sábado el "colapso" de los servicios sanitarios tras la llegada de unas 60.000 personas a la ciudad, y aseguraban que los profesionales han trabajado en condiciones de "medicina de catástrofes".
Los facultativos han atendido casos de hipotermia, ahogamientos y traumatismos mientras mantenían la asistencia habitual a la población.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Ceuta recupera poco a poco la normalidad
Los comercios de Ceuta comienzan a reabrir después de varios días marcados por la entrada masiva de personas y la presencia de miles de migrantes en las calles de la ciudad. Tras la tensión vivida, la actividad vuelve progresivamente y los negocios retoman su funcionamiento habitual mientras Ceuta recupera poco a poco la normalidad.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta
Estados Unidos ha elevado a nivel 3 la advertencia para viajar a Ceuta, mientras mantiene el nivel 2 para el conjunto del país, debido a la llegada masiva de migrantes al enclave español situado en el norte de África.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | El Rey sigue la crisis migratoria en Ceuta
Este sábado, la Casa del Rey informaba de que el Felipe VI estaba siguiendo con "gran preocupación e indignación" la crisis migratoria en Ceuta, subrayando que "el Estado debe velar por su seguridad, y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Santiago Abascal estará en Ceuta
Al igual que Pedro Sánchez y Feijóo visitaron Ceuta, este domingo será el turno del líder de VOX, Santiago Abascal, quien acudirá acompañado del jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y del portavoz y presidente de VOX en Ceuta, Juan Sergio Redondo.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora de la crisis migratoria en Ceuta, que cumple ya su tercer día y deja 67 fallecidos intentando llegar a nado.
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