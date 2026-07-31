Ultimátum del Real Madrid a Vinícius: ya no habrá más ofertas de renovación

El futuro de Vinícius Júnior en el Real Madrid atraviesa su momento más delicado. Después de meses de negociaciones sin avances para ampliar su relación con el club blanco, que expira en junio de 2027, la directiva ha decidido endurecer su postura y trasladar un mensaje claro al entorno del futbolista: la última oferta de renovación es definitiva y no habrá una mejora económica.

El Real Madrid considera que ha llegado el momento de poner fin a la incertidumbre que rodea al internacional brasileño, si bien es cierto que la prioridad en Valdebebas sigue siendo prolongar su vínculo, no están dispuestos a romper la estructura salarial del vestuario para satisfacer las exigencias del extremo, que reclama un contrato acorde a su estatus como una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

La dirección deportiva entiende que Vinícius merece un importante reconocimiento por su rendimiento en las últimas temporadas, aunque mantiene una línea roja innegociable: ningún jugador estará por encima de la política salarial del club. Ante la falta de avances en las conversaciones, los blancos contemplan seriamente un escenario que hasta hace poco parecía improbable: abrir la puerta a una venta si el futbolista no acepta la propuesta de renovación.

No quieren que se marche gratis

El objetivo es evitar que Vinícius afronte la próxima temporada entrando en el último año de contrato y pueda negociar libremente su salida sin dejar ingresos en las arcas madridistas. En el club consideran que ese riesgo no es asumible tratándose de uno de los jugadores con mayor valor de mercado de la plantilla.

Mientras tanto, varios gigantes europeos siguen atentos a la situación. Entre ellos destaca el Arsenal, que estudia la posibilidad de lanzar una ofensiva por el brasileño si las negociaciones terminan rompiéndose. El conjunto londinense estaría dispuesto a convertir a Vini en la piedra angular de su proyecto deportivo con una oferta económica de primer nivel, aunque la operación seguiría siendo muy compleja por el elevado coste del traspaso y las altas pretensiones salariales del jugador.

La planificación deportiva del Real Madrid también ha evolucionado durante las últimas semanas. La inminente incorporación del joven extremo Yan Diomande, de 19 años y con capacidad para jugar en ambas bandas, ofrece al club una alternativa de presente y futuro. Aunque su llegada no responde directamente a una posible salida de Vinícius, sí reduce la dependencia del brasileño y refuerza la posición negociadora de la entidad.

De hecho, si el conflicto contractual se prolonga y el futbolista decide no renovar ni aceptar una salida, el escenario deportivo podría cambiar de forma significativa. Con más alternativas en ataque, el Real Madrid no descarta que Vinícius pierda protagonismo en los planes del técnico si la situación continúa bloqueada.

El extremo brasileño regresará la próxima semana a los entrenamientos con un panorama muy distinto al que dejó al finalizar la temporada. Sobre la mesa ya solo quedan dos caminos: aceptar la oferta definitiva del Real Madrid y asegurar su continuidad en el Santiago Bernabéu o afrontar un futuro cada vez más incierto, con la posibilidad de que el club escuche ofertas por uno de sus futbolistas más importantes.