Carlos Alcaraz atiende a Antena 3 Noticias desde Londres: "Fue un domingo histórico para el deporte en España"

El All England Lawn Tennis y Croquet Club volvió a ver, como ya ocurrió el año pasado, ganar a Carlos Alcaraz a Novak Djokovic en la gran final. El murciano logró retener su corona de campeón y sumar su segundo entorchado en Wimbledon, el cuarto grand slam de su carrera con tan solo 21 años. Una gesta del tenista de El Palmar que le sitúa junto a leyendas como Borg, Laver, Nadal, Djokpovic o Federer, los únicos tenistas que habían logrado completar el 'channel slam', es decir, ganar Roland Garros y Wimbledon el mismo año.

Celia Maza, periodista de Antena 3 Noticias, ha hablado este lunes con Alcaraz desde Londres y ha repasado su nueva gesta sobre la hierba del All England Club y el domingo de gloria que vivió el deporte español con su triunfo y el de España en la final de la Eurocopa ante Inglaterra.

P: ¿Cómo te ves en el futuro?

R: "Sabemos que estamos en el camino correcto y ahora es el momento de seguir en los entrenamientos e intentar que estas situaciones vuelvan a ocurrir. Muy contento e ilusionado por lo que viene"

P: ¿Cómo te sientes con las declaraciones de Djokovic?

R: "Él se ha enfrentado a todas las leyendas de nuestro deporte y sabe lo qué es jugador contra ello y que diga esas palabras sobre mí significa muchísimo. Significa del gran trabajo que estamos haciendo, del camino correcto que estamos llevando y, obviamente, del tenis que tenemos hoy en día".

P: ¿Cómo llevas los elogios de otras leyendas como Federer?

R: "Es ilusionante el poder escuchar ese tipo de declaraciones de tipos como Novak o Roger, leyendas a las que admiro muchísimo y a las que el tenis les debe mucho. Para mí es algo increíble y a veces cuesta de creer".

P: El año pasado te llevaste la red... ¿este año algún otro 'souvenir'?

R: "No, este año no. No me llevo nada. Nos han dado una copita de Wimbledon como llavero, que voy a guardar con especial ilusión".

P: ¿Cómo fue tu baile con la ganadora?

"(Sonríe) Podría haber sido muchísimo mejor, no te voy a engañar. Espero que el título se repita muchas veces, así que voy a tener que practicar un poco el baile".

P: ¿Cómo afrontas los primeros JJOO?

"Son mis primeros Juegos Olímpicos y los voy a vivir con muchísima ilusión. Tengo muchísimas expectactivas, no en la parte de resultados, sino en la parte de vivencia y el estar en la villa olímpica con todos los atletas y sentir que estoy en unos Juegos Olímpicos. Tengo muchísima ilusión de ir ya para allí, empezar los entrenamiento y, obviamente, intentar ganar un oro o una medalla para nuestro país. Y jugar los dobles con Rafa es un sueño para mí".

P: ¿Cómo viste la final de la Eurocopa?

"Lo viví con unas nervios brutales, me hicieron sufrir muchísimo. Pero todo salió muy bien y fue un domingo histórico para el deporte en España".

P: ¿Qué te dijo el rey y tus padres?

"Mis padres están muy ilusionados y contentos. La verdad es que fue un momento mágico y super bonito para todos nosotros. El Rey no he podido hablar aún con él, pero otras veces hemos hablado y yo creo que está muy contento".

