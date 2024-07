Baile de campeones: Alcaraz y Krejcikova recuperan la tradición de Wimbledon con un vals

Este domingo Carlos Alcaraz ha cerrado Wimbledon como vencedor por segunda vez consecutiva tras batir al serbio Novak Djokovic en el tercer set.

El tenista español de se ha convertido en una leyenda del deporte con tan solo 21 años y lo ha celebrado en la tradicional cena de campeones del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Los flamantes vencedores de la categoría masculina y femenina de la competición, Carlos Alcaraz y la checa Barbora Krejcikova, inauguraron la gala bailando juntos.

De esta forma, ambos tenistas recuperaron la tradición de que los ganadores de la categoría individual de Wimbledon diesen paso a la cena con un baile. Esta costumbre se había pausado en el 2015, tras el baile de Novak Djokovic y Serena Williams al ritmo de Night Fever de Bee Gees.

Leyenda del tenis

El murciano de El Palmar llegaba a Wimbledon 35 días después de proclamarse campeón en el Roland Garros. Este hecho le convierte en el noveno jugador en la historia en vencer en París y en Londres en el mismo año.

Además, Carlos Alcaraz se ha convertido en el tenista más joven en ganar dos Winbledon y en conseguir cuatro grandes Grand Slams (US Open, Roland Garros y dos Wimbledon).

De esta manera, el español ha superado a las grandes figuras del mundo del tenis como Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer.

La mesa de los grandes

Carlos Alcaraz ha admitido que quiere "estar en la mesa de los más grandes" en la rueda de prensa de la final de Wimbledon, además de que su objetivo es "acercarse a las leyendas del deporte".

"He escuchado todas esas estadísticas, que soy el más joven en conseguir el doblete. Trato de no pensar mucho en ello. Es un gran comienzo de mi carrera, pero tengo que seguir trabajando, seguir construyendo. Para estar en la mesa de los más Grandes. No importa si tengo cuatro Grand Slams con 21 años si no sigo trabajando. Mi objetivo es acercarme a los que considero campeones, leyendas de este deporte. Hasta que no me acerque el máximo posible a ellos...", afirmó el murciano.

En esta dirección, recalcó que "no quiere pensar" en donde está su límite, asegurando que "es bueno para el tenis tener caras nuevas, luchando por los grandes torneos"..

"Me alegro de estar ahí con Jannik, tenemos una gran relación. Es bueno todo esto para el deporte", concluyó Alcaraz, para explicar la nueva época que entra en el mundo del tenis.

