Alcaraz no se conforma tras su victoria en Wimbledon: "Quiero estar en la mesa de los más grandes"

El tenista español Carlos Alcaraz, se ha mostrado tremendamente ambicioso tras conquistar por segundo año consecutivo el título de campeón de Wimbledon, aseguró que quiere estar "en la mesa de los más grandes" y que si no sigue trabajando, no servirá de nada haber ganado ya cuatro Grand Slams.

El murciano ha conquistado este domingo su cuarto Grand Slam y su segundo Wimbledon con tan sólo 21 años, después de derrotar por segundo año consecutivo, con claridad, en tres sets, al serbio Novak Djokovic. "He escuchado todas esas estadísticas, que soy el más joven en conseguir el doblete. Trato de no pensar mucho en ello. Es un gran comienzo de mi carrera, pero tengo que seguir trabajando, seguir construyendo. Para estar en la mesa de los más Grandes. No importa si tengo cuatro Grand Slams con 21 años si no sigo trabajando. Mi objetivo es acercarme a los que considero campeones, leyendas de este deporte. Hasta que no me acerque el máximo posible a ellos...", dijo el español. en rueda de prensa.

"No sé cuál es mi límite y no quiero pensar en ello. Ya veremos si al final de mi carrera tengo 20, 25, 15 o 4 Grand Slams. Quiero seguir disfrutando", dijo. "Es bueno para el tenis tener caras nuevas, luchando por los grandes torneos. Me alegro de estar ahí con (el italiano) Jannik (Sinner), tenemos una gran relación. Es bueno todo esto para el deporte", añadió el español sobre el cambio de era que se está viviendo en el tenis.

El español, que desperdició tres puntos de partido con 5-4 en el tercero y no sentenció el encuentro hasta el desempate de ese mismo set confirma que durante un momento ha dudado, peor que ha logrado estar tranquilo "Hemos visto tantas veces a Novak remontar... Se te pasa por la cabeza, pero lo que pensé es 'vale, me ha remontado y vamos 5-5, si todo va bien va a ser un 'tie break' en el que "Puede pasar cualquier cosa". Intentó estar tranquilo y fuerte y seguir jugando de la misma forma. Ha sido un pequeño bache, pero hemos acabado ganando el 'tie break' y el partido", apuntó. Sobre la final de la Eurocopa de fútbol entre España e Inglaterra, Alcaraz dijo que verá la primera parte y la segunda "como pueda". "No puedo perdérmelo, es un gran momento para los españoles. Si ellos me han visto, yo tengo que ver su final también", declaró Alcaraz tras conquistar de nuevo Wimbledon.

Lluvia de felicitaciones

La conquista de su segundo Wimbledon, consecutivo ha sido todo un logro por parte del tenista de 21 años, Carlos Alcaraz y las felicitaciones no han tardado en llegar. Desde figuras históricas del deporte como Pau Gasol y Rafa Nadal hasta el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Casa Real. Toda España y todo el mundo del tenis se rinden ante el joven fenómeno murciano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com