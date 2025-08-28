US Open
Carlos Alcaraz: "La derrota del año pasado me resultó realmente útil"
El murciano, ya en tercera ronda del US Open, admite que la derrota del año pasado ante Botic Van de Zandschulp le sirvió para aprender "mucho sobre cómo manejar ciertas situaciones".
Carlos Alcaraz selló su pase a la tercera ronda del US Open en apenas una hora y media, el tiempo que le llevó arrollar al italiano Mattia Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3) y confirmar que a día de hoy parece l único tenista capaz de ganar a Jannik Sinner en pista rápida. Y es que el de San Cándido suma 22 triunfos sobre esta superficie en grand slam: siete del Open de Australia 2024, otros siete en el US Open 2024, siete en el Open de Australia 2025 y uno en el US Open 2025.
El murciano, líder en la RACE con 56 triunfos y seis títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati) en esta temporada, aseguró a pie de pista su gran momento de juego.
"Jugué muy bien, para ser sincero, desde el principio hasta la última pelota. Obviamente conozco el nivel de Mattia, y hoy no fue su día, pero traté de aprovechar sus errores, de mantenerme en el partido y de encontrar un buen ritmo", explicó Alcaraz, quien firmó ante el italiano su victoria más rápida en el US Open.
El tenista de El Palmar, ya en la sala de prensa, reconoció que la derrota del año pasado ante Botic Van de Zandschulp en la segunda ronda del US Open fue muy dolorosa, pero "realmente útil" para aprender a gestionar ciertas situaciones.
"Ahora mismo lo veo así, y creo que me fue realmente útil. En ese momento fue lo peor que había hecho en mi vida, siendo honesto. Creo que cuando perdí en segunda ronda el año pasado fue uno de esos momentos en los que aprendí mucho sobre cómo manejar ciertas situaciones, cómo debería haber hecho las cosas mucho mejor", admitió Alcaraz.
"Creo que este año lo he hecho muchísimo mejor. Así que fue una gran experiencia de la que aprendí bastante", indicó el campeón de cinco grand slam.
"Tampoco me voy a quejar de haber durado poco, de que no se me haya presentado mucha batalla"
Ante Bellucci, Alcaraz apenas necesitó una hora y 36 minutos para cerrar un partido sin apenas desgaste. "Si hubiera sido un partido muy difícil, donde hubiera tenido que luchar mucho más y salvar momentos complicados, lo agradecería de cara a lo que viene en el torneo", reconoció el español.
"Tampoco me voy a quejar de haber durado poco, de que no se me haya presentado mucha batalla", añadió Alcaraz, quien pronosticó una "batalla interesante" ante el italoargentino Luciano Darderi en la tercera ronda del US Open.
